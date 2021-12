Vier Nederlandse partijen bereiken coalitieakkoord

In Nederland zijn de leiders van de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie het maandagavond eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe regering. Het akkoord zal dinsdag worden voorgesteld aan de Kamerfracties van de partijen.

De langste regeringsvorming ooit in Nederland nadert na 271 dagen zijn ontknoping. De leiders van de rechtsliberale VVD, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de sociaalchristelijke ChristenUnie hebben een coalitieakkoord bereikt. Dat melden de informateurs na opnieuw urenlang overleg. Het is ruim 38 weken geleden dat er verkiezingen waren voor de Tweede Kamer, het ‘lagerhuis’ van het Nederlandse parlement.

De fracties van de vier beoogde coalitiepartijen zullen zich dinsdag uitspreken over het akkoord. Daarna zullen de partijleiders vermoedelijk weer bijeenkomen om te praten over mogelijk kleine aanpassingen aan het akkoord waarop fracties aandringen. Het is de bedoeling dat de vier partijleiders het coalitieakkoord woensdagmiddag presenteren. Dan gaat het stuk ook naar de rest van de Tweede Kamer.

Deze week debatteert de Kamer vermoedelijk nog met informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) over hun eindverslag. Daarna wordt een formateur aangewezen, allicht VVD-leider Mark Rutte, die daarna kan beginnen met het samenstellen van zijn vierde regering. Hij zal de komende paar weken de bewindslieden ontvangen. In de tweede week van volgend jaar kan het kabinet-Rutte IV dan op het bordes staan.

Comeback van Rutte

De beoogde coalitiepartners zijn dan aan een doorstart van de huidige coalitie bezig. Dat is opmerkelijk. ‘Teflon Mark’ leek begin dit jaar definitief te barsten. De premier werd zelfs gezien als de grootste sta-in-de-weg voor de vorming van een nieuwe regering. Hij werd achtervolgd door de Toeslagenaffaire, waarover zijn regering in januari was gevallen en overleefde als ontslagnemend premier ternauwernood een motie van wantrouwen.

Toch bleef de VVD en aftredend premier Rutte incontournable. Sigrid Kaag, de leider van het links-liberale D66 en de grootse winnaar van de verkiezingen, strandde in haar poging om een links kabinet op poten te zetten.

Al wacht Mark Rutte nu ook geen ‘walk in the park’. Hij zal hard moeten werken om het vertrouwen van de Nederlanders te winnen. In een peiling van I&O Research kwam de coalitie vorige week uit op 61 zetels, zeventien minder dan bij de verkiezingen. Bovendien is de polarisering rond het coronabeleid nergens zo groot als bij onze noorderburen.

Rutte, immer optimistisch, belooft ‘echt een ander kabinet met een andere uitstraling en meer elan.’ Dat hopen de vier partijen waar te maken door de grote uitdagingen, met name de huizencrisis, het stikstofprobleem en de energietransitie, doordacht aan te pakken.

De nieuwe Nederlandse regering zal 20 ministers en 10 staatssecretarissen tellen. Dat zijn zes extra bewindslieden tegenover het huidige aantal (24). De regering wordt ook paritair samengesteld: de helft man, de helft vrouw.