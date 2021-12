Nieuw in je woordenschat: ‘Ma stobbe’ en ‘Bestie’ zijn kinderwoord en tienerwoord van het jaar

‘Ma stobbe’ is het kinderwoord van het jaar 2021, het favoriete woord van de Vlaamse kinderen. Het tienerwoord van het jaar is ‘Bestie’. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens Gillis & Govaerts op MNM.

‘Ma stobbe’ is het kinderwoord van 2021 geworden. Met 60,53 procent van de stemmen is het een overtuigende winnaar, gevolgd door ‘Bruh’ met 16 procent van de stemmen en ‘Bro’ met 8,47 procent, ‘Gast’ met 7,53 procent en ‘LOL’ met 7,41 procent van de stemmen. ‘Ma stobbe’ betekent ‘stop’ maar dan cooler uitgesproken.

Het woord komt van TikTokker @timonverbeeck. ‘Ik ben natuurlijk blij en dankbaar dat ‘Ma stobbe’ het kinderwoord van het jaar is geworden. Ikzelf had nooit verwacht dat een TikTok-uitspraak zo hard kon ontploffen. Toch wil ik ook mijn excuses aanbieden aan alle leerkrachten en ouders die het ondertussen al beu gehoord zijn’, aldus Timon Verbeeck.

Het nieuwskanaal voor tieners nws.nws.nws ging voor de derde keer op zoek naar het tienerwoord van het jaar. Die eer ging dit jaar naar ‘Bestie’ met 27,38 procent van de stemmen, gevolgd door voor ‘Sheesh’. ‘Drip’ en ‘Fissa’. ‘Bestie’ wil zeggen beste vriend of vriendin.

‘Dat ook dit jaar weer geen coronawoorden in de lijst staan, bewijst de veerkracht van veel kinderen en jongeren’, zegt Geertje Slangen, taaladviseur van de VRT. ‘Ze laten zich niet leiden door wat de volwassenenwereld beheerst, maar gaan hun eigen gang. De woorden komen uit hún beleving. Zij omarmen de maatschappij zoals die is en doen er hún ding mee. Kinder- en jongerentaal ontstaat in de wereld van TikTok, Instagram en straattaal. Die wereld bulkt van de diversiteit en taalvariatie.’