Buurman van Chris Dusauchoit in beroep veroordeeld tot boete van 60.000 euro

Het Brusselse hof van beroep heeft een veehouder uit Holsbeek veroordeeld tot een boete van 60.000 euro voor een resem milieu-inbreuken. Ook het bedrijf van de man werd veroordeeld.

Dat meldt meester Griet Cnudde, de advocaat van tv-presentator Chris Dusauchoit. Die had in 2018 de praktijken van de veehouder aangeklaagd. De correctionele rechtbank van Leuven had de veehouder in augustus 2020 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden cel en een boete van 90.000 euro.

De vete tussen Dusauchoit en zijn buurman begon met een tweet van de televisiefiguur in april 2018. Daarin hekelde Dusauchoit een vliegenplaag die door S. veroorzaakt zou zijn en een uitbreiding van het veebedrijf zonder vergunning. De milieu-inspectie legde eind juni 2018 maatregelen op om de vliegenplaag in te dijken. Het landbouwbedrijf moest de opvanggoten van kalvermest leegmaken en reinigen.

Het gemeentebestuur van Holsbeek stuurde enkele dagen later een gespecialiseerde firma voor de opkuis van de kalverstallen omdat de maatregelen van de uitbater onvoldoende efficiënt waren gebleken.

Teofiel S. werd uiteindelijk veroordeeld voor inbreuken op de vergunningsverplichtingen, het niet-naleven van bestuurlijke maatregelen tegen de vliegenplaag en het toedienen van verboden additieven in dierenvoeding. De veehouder kreeg voor die drie feiten zes maanden cel en een boete van 90.000 euro boete. Ook zijn twee vennootschappen, die mee gedagvaard waren, kregen een geldboete: 90.000 euro voor de bvba Gildan en 2.000 euro voor de nv Sobivet.

De man ging in beroep en vrijdag heeft het hof van beroep zijn straf teruggebracht tot een boete van 60.000 euro.

‘Mijn cliënt hoopt dat de buitensporige hinder die hij heeft moeten ondergaan met dit arrest nu voor eens en altijd tot het verleden behoort en dat zijn woon- en leefgenot in de toekomst normaal zal zijn’, zegt Griet Cnudde, de advocaat van Chris Dusauchoit.