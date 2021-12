‘The power of the dog’ en ‘Belfast’ leiden geplaagde Golden Globes

Hollywood lust de Golden Globes niet meer. Verschillende acteurs spraken een boycot uit. Maar de awardshow van The Hollywood Foreign Press laat zich niet kraken en kondigt een 79ste editie aan. The power of the dog en Belfast zijn elk zeven keer genomineerd.

De Golden Globes zullen dan toch plaatsvinden. Het lot van de awardshow was onzeker nadat NBC de stekker uit de televisie-uitzending trok. Maar ook zonder tv-show kunnen we prijzen uitreiken, vonden ze bij de Hollywood Foreign Press Association (HFPA). ‘De afgelopen acht maanden zijn moeilijk geweest’, erkent de organisatie in een open brief. ‘Maar we zijn trots op de veranderingen die we tot dusver gemaakt hebben.’

Op de Golden Globes worden zowel films als televisiereeksen bekroond. In de filmcategorieën leiden Belfast en Jane Campions western The power of the dog, elk met zeven nominaties. Die eerste speelt zich af tijdens the troubles in Ierland, maar is in ons land nog niet te zien. Over Jane Campions terugkeer naar het grote scherm met Benedict Cumberbatch als brutale cowboy was ook onze recensent vol lof. Beide zijn genomineerd in de categorie ‘Beste film’.

Andere favorieten zijn biopic King Richard, over de vader van Venus en Serena Williams met Will Smith in de hoofdrol, Don’t look up, een gesmaakte satire over niets minder dan de opwarming van de aarde, Licorice Pizza, een lichtvoetige nieuwe film van maestro Paul Thomas Andersons en Steven Spielbergs trouwe remake van West Side story. Zij sleepten elk vier nominaties in de wacht.

In de ‘beste acteurs’-categorieën zijn de verwachte grote namen te bespeuren. Olivia Colman, winnaar in 2019 voor The Favourite, is opnieuw genomineerd (deze keer voor The lost daughter). Ze neemt het op tegen Nicole Kidman, Jessica Chastain, Lady Gaga en Kristen Stewart. Bij de mannen staat cowboy Cumberbatch tegenover Mahershali Ali, Javier Bardem, Will Smith en Denzel Washington. Aanstormend talent valt eerder te spotten in de categorieën ‘beste acteurs/actrice in een comedy of musical’. Muzikante Alana Haim van de band Haim, maakt met haar acteerdebuut in Licorice Pizza meteen indruk en is genomineerd. Uit dezelfde film is ook Cooper Hoffman, zoon van de betreurde acteur Philip Seymour Hoffman, genomineerd.

Lupin, The morning show, Pose, Squid Game en Succession werden genomineerd als ‘beste dramareeks’. The great, Hacks, Only murders in the building, Reservation dogs en Ted Lasso maken kans om de ‘beste musical/komedie’ te winnen. Een aparte categorie, ‘best television motion picture’, bekroont minireeksen. Daarin werden Dopesick, Impeachment: American crime story, Maid, Mare of Easttown en The underground railroad genomineerd.

Geboycot door Hollywood

De vraag is wie in Hollywood nog zin heeft om op te dagen voor de filmprijzen. Binnen de filmwereld werden Globes al langer op de korrel genomen, maar eerder dit jaar barstte de etterbuil. De prijzen worden georganiseerd door de Hollywood Foreign Press Association, een selecte club van voornamelijk niet-Amerikaanse journalisten die de reputatie hadden zich gemakkelijk te laten paaien. Bovendien bevond zich onder de 87 leden geen enkele zwart persoon, berichtte de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

Acteur Tom Cruise stuurde prompt zijn prijzenbeeldjes terug. Er volgde een boycot door Hollywoodacteurs die weigerden om nog interviews te geven aan journalisten die aangesloten zijn bij de HFPA. Televisiezender NBC, dat de show al sinds 1996 uitzond, drong aan op grote hervormingen, maar besloot om het contract vroegtijdig op te zeggen.

De Golden Globes hebben inmiddels wel hervormingen doorgevoerd. Het ledenbestand werd uitgebreid naar 20 nieuwe leden, waarbij de prioriteit uitgaat naar meer diversiteit. De leden van de HFPA zullen ook geen giften meer aannemen van filmmakers en -studio’s.

De prijzen worden op 9 januari uitgereikt. Het is onduidelijk wat het format zal zijn. En zo riskeren de filmprijzen ook hun laatste restje relevantie te verliezen. Die van de stoute soiree vol show, speeches en natuurlijk, de sarcastische presentatie door comedian Ricky Gervais.