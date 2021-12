Gault&Millau roept Thierry Theys uit tot ‘Chef van het jaar’

Thierry Theys van restaurant Nuance in Duffel is door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Chef van het jaar’. De negentiende editie van de restaurantgids werd maandag virtueel voorgesteld. Bekijk een overzicht van de beste restaurants op de kaart onderaan het artikel.

Theys werd in 2009 al uitgeroepen tot ‘Jonge chef van het jaar’, hij kreeg toen meteen 17 op 20 punten en drie koksmutsen toebedeeld. De restaurantgids roemt de ‘zin voor nuances’ van Theys, evenals zijn ‘contrasten uitgewerkt in evenwichtig gedoseerde details en scherp getekende bordspiegels’. De keuken van Theys heeft volgens Gault&Millau ‘een signatuur die het hele traject van aperitiefhapjes tot zoets bij de koffie karakteriseert en daardoor de gasten verwent met tal van leuke vondsten vol zintuiglijke prikkels’.

Hof van Cleve in Kruisem en het Brusselse Bon-Bon mogen zich met 19,5 punten de beste restaurants van het jaar noemen. De drie ontdekkingen van het jaar zijn Klost’r (Vlijtingen) voor Vlaanderen, Savage voor Brussel en Racines (Floreffe) voor Wallonië.

De inspecteurs van Gault&Millau zijn ondanks de voortdurende coronapandemie langsgeweest bij 1.375 Belgische restaurants, 135 daarvan kregen de restaurantgids dit jaar voor het eerst op bezoek, de gids voor 2022 telt meer dan 70 nieuwe toprestaurants. Het was het tweede jaar op rij dat de launch van de gastronomische gids online plaatsvindt. ‘We hadden het uiteraard liever anders gehad’, zei Marc Declerck, directeur van de gids, daarover.

Ciro’s in Antwerpen werd verkozen tot beste brasserie van België, het beste Aziatische restaurant is Nonbe Daigaku in Brussel en San Daniele in Brussel werd gekroond tot beste Belgische Italiaan. Benjamin De Buck van restaurant Vrijmoed in Gent mag zich van Gault&Millau een jaar lang de beste sommelier van België noemen.

De mooiste wijnkaart vonden de inspecteurs van Gault&Millau bij Sans Cravate (Brugge), Arthur Orlans is Brussel beste cocktailbar, Taratata (Hasselt) heeft de beste bierkaart. De gastro-bistro van het jaar is Door 73 (Gent). Jonas Kellens van Dim Dining in Antwerpen is ‘Gastheer van het jaar’ en Jan Nijs werd verkozen tot ‘Ambachtsman van het jaar’. Hij werkt bij Plein 25 in Elsegem.

Hoogste nieuwkomers

Hoogste nieuwkomer Vlaanderen is Hertog Jan in Antwerpen, ze scoorden 18 op 20 punten. Vorig jaar werd Bar Bulot in Brugge, uit de hoed van Hertog Jan-duo Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, nog de beste brasserie. In Brussel werd met 16,5 op 20 punten La Villa Lorraine by Yves Mattagne de hoogste nieuwkomer. Toma (Luik) en Le Grand Verre (Durbuy) scoorden allebei 16 op 20 en werden daarmee samen de hoogste nieuwkomers in Wallonië.

François-Xavier Lambory van Stirwen werd bekroond tot beste jonge topchef in Brussel, Martin Volkaerts van L’Amandier mag zich van Gault&Millau jonge topchef van Wallonië noemen. In Martijn Defauw van Rebelle vond de restaurantgids de jonge topchef voor Vlaanderen.