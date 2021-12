Gents woonzorgcentrum moet voor rechter verschijnen na ‘onopzettelijke doding’ bewoonster

Het Gents woonzorgcentrum Domino moet zich voor de rechter verantwoorden voor onopzettelijke doding en een gebrek aan voorzorg nadat een bewoner vorig jaar een medebewoonster heeft omgebracht. Dat heeft de raadkamer in Gent maandag beslist.

Een 61-jarige medebewoner met psychische problemen kon ‘s nachts zes keer ongezien de kamer van de 99-jarige dementerende vrouw binnengaan en het slachtoffer toetakelen, terwijl zij bij gebrek aan een alarmsysteem nooit om hulp kon vragen.

Al die tijd passeerde er geen verzorgend personeel op de afdeling. Iemand hoorde het slachtoffer op een gegeven moment schijnbaar wel roepen, maar daar werd weinig aandacht aan besteed omdat het slachtoffer dat wel vaker deed.

De vrouw leefde nog toen ze ‘s ochtends werd aangetroffen door het rusthuispersoneel, maar ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De medebewoner werd geïnterneerd, maar uit het onderzoek bleek dat het woonzorgcentrum mogelijk tekort is geschoten in de hulp aan het slachtoffer. Het parket vroeg de verwijzing van het rusthuis voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg, en de raadkamer ging daar maandag op in.

De zaak wordt normaal begin volgend jaar behandeld.