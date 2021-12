Vorige week raakte al bekend dat een zwervende wolf - Klaas(je) - vanuit Nederland de grens met ons land is overgestoken in Antwerpen. Welkom Wolf maakt nu bekend dat er nog sterke aanwijzingen zijn van een tweede wolf in de regio, wellicht gaat het om een jong uit de Limburgse roedel. Bekijk pootafdrukken en beelden van de wolf in bovenstaande video.

Moeten we nu blij of bezorgd zijn om de terugkeer van meer wilde dieren naar ons land? In onderstaande video geeft redacteur Wouter Woussen meer uitleg.