Open VLD verliest in Antwerpen veel meer dan een schepen

Drama in Antwerpen. Toch voor de liberalen van Open VLD. Die moesten normaal op 1 januari twee schepenen in het college hebben, maar het ziet ernaar uit dat het bij één schepen zal blijven. En bovendien is er flink wat ruzie in het liberale huishouden. Zijn de liberalen in Antwerpen opgelicht door Vooruit en N-VA of wegen ze gewoon niet zwaar genoeg om nog iets te betekenen in de Koekenstad?