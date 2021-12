Elon Musk is ‘Person of the year’

Time Magazine heeft ondernemer Elon Musk uitgeroepen tot persoon van het jaar. Hij volgt de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris op.

Musk, oprichter van onder meer autobedrijf Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de ‘person of the year’. Dat is een prestigieuze titel, gegeven door het tijdschrift Time Magazine. Het gaat elk jaar naar iemand die veel invloed heeft gehad. Hij staat zo in het rijtje van onder anderen Joe Biden en Kamala Harris (2020), Greta Thunberg (2019) en Donald Trump (2016).

Tesla produceert jaarlijks honderdduizenden auto’s en heeft de shift naar elektrisch rijden mee aangezwengeld. Musk is voor Time Magazine ‘person of the year’ omdat ‘hij oplossing zoekt voor een existentiële crisis, omdat hij de mogelijkheden en gevaren belichaamt van het tijdperk van de techgiganten, omdat hij de meest gedurfde en disruptieve veranderingen van de huidige maatschappij aandrijft.’

Time Magazine ziet in de ruimte-avonturen van Elon Musk gelijkenissen met de allereerste ‘person of the year’, Charles Lindbergh. Die werd in 1927 geselecteerd na zijn historische solovlucht over de Atlantische Oceaan.

Time Magazine heeft popzangeres Olivia Rodrigo uitgeroepen tot entertainer van het jaar, gymnaste Simone Biles tot atleet van het jaar en de vaccinwetenschappers tot helden van het jaar.