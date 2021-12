Poetin werkte als taxichauffeur na val Sovjet-Unie

Om de eindjes aan elkaar te knopen na een carrière als KGB-agent reed huidig president Vladimir Poetin even met een taxi rond. ‘Niet leuk om over te praten.’

Dat Poetin voor een korte periode noodgedwongen dienst deed als taxichauffeur, vertelt hij in een gloednieuwe documentaire Russia. Recent history. Zondag zond de Russische staatstelevisie al fragmenten uit waarin Poetin over zijn verleden als chauffeur vertelt.

Al spreekt Poetin niet graag over die tijd. ‘De val van de Sovjet-Unie was een tragedie voor de meeste burgers’, zei het staatshoofd. ‘Het was de val van het historische Rusland onder de naam van de Sovjet Unie.’ De overgang van communisme naar kapitalisme ging voor veel Russen gepaard met financiële moeilijkheden. ‘Soms had ik extra geld nodig en kluste ik bij als taxichauffeur’, zei Poetin.