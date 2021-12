Oost-Vlaanderen vindt geen nieuwe leverancier voor klanten groepsaankoop na faillissement Vlaamse Energieleverancier

Ook de 26.000 klanten die via de provincie Oost-Vlaanderen een contract hadden bij de inmiddels failliete Vlaamse Energieleverancier, moeten zelf voor een nieuwe leverancier zorgen. De curatoren organiseren donderdag infosessies via Colruyt-dochter DATS 24.

Wie hoopte om via een nieuwe groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen alsnog een energiecontract te bemachtigen aan gunstige voorwaarden, komt van een koude kermis thuis. Nog geen week nadat de Vlaamse Energieleverancier failliet werd verklaard, gooit ook de provincie de handdoek in de ring. Ze liet de zowat 26.000 deelnemers aan de groepsaankoop deze voormiddag per mail weten dat de onderhandelingen over een collectieve overstap naar een andere energieleverancier dit weekend definitief zijn mislukt.

• 5 tips | Wat te doen als je klant was bij de Vlaamse Energieleverancier

‘Vanuit de provincie hebben we samen met verschillende energieleveranciers intensief de mogelijkheden tot een collectieve overstap onderzocht. Door de huidige, onstabiele situatie op de energiemarkt hebben we van de energieleveranciers geen afdoende voorstel ontvangen’, staat te lezen in de mail.

De 26.000 gezinnen die hadden ingetekend op een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen moeten nu op eigen houtje voor 6 januari 2022 een contract tekenen bij een nieuwe energieleverancier. En dat net op een moment dat de energieprijzen records breken. Zowel de provincie als de curatoren beloven hen daarbij wel te helpen met advies en begeleiding.

Infosessies van Colruyt-dochter

Opvallend daarbij is dat de curatoren daarvoor een overeenkomst hebben gesloten met energiespecialist DATS 24, onderdeel van Colruyt Group. Die zal op donderdag 16 december de hele dag online infosessies organiseren, waarvoor de klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier kunnen inschrijven en waar ze hun vragen kunnen stellen. Wie zolang niet kan wachten kan mailen naar energievragen@dats24.be of bellen via het telefoonnummer 02 583 11 61.

De curatoren lieten dit weekend ook weten dat alle klanten van de Vlaamse Energieleverancier zo snel mogelijk een eindafrekening zullen ontvangen met hun verbruik tot 7 december 2021. Het opstellen van die eindafrekening zal wellicht wel nog even duren, want dat gebeurt op basis van de meterstanden die door Fluvius bezorgd moeten worden.

Terugwerkende kracht? Niet altijd

Alle gedupeerde klanten van de Vlaamse Energieleverancier worden ook aangeraden hun domiciliëringen zo snel mogelijk stop te zetten en de stortingen van de laatste acht weken terug te vorderen via hun bank. Eens ze een nieuwe energieleverancier vinden, kunnen ze die nieuwe leverancier vragen hun contract met terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf de dag van het faillissement. Ze zullen dan geen vergoeding moeten betalen aan de noodleverancier Fluvius, maar stappen dan meteen over op het contract met hun nieuwe leverancier. Opgelet wel, niet elke leverancier gaat op deze vraag in.