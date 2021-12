13 maanden cel voor mediamagnaat voor deelname Tiananmen-wake

Jimmy Lai (74), een Hongkongse mediabaas, herdacht de slachtoffers van de neergeslagen opstand op het Tiananmenplein uit 1989. Omdat de wake illegaal was, gaat hij 13 maanden achter de tralies.

Samen met duizenden anderen stond Lai vorig jaar op een herdenking voor de slachtoffers van de Tienanmen-opstand uit 1989. Vandaag werd hij, samen met 7 anderen, veroordeeld voor die aanwezigheid. Lai, eigenaar van de inmiddels opgeheven prodemocratische krant Apple Daily, zit al vast voor zijn deelname aan verboden protesten voor democratie in 2019.

In Hongkong wordt elk jaar stilgestaan bij de slachtoffers van het protest dat in 1989 in Peking plaatsvond op het Tiananmenplein, dat ook bekendstaat als het Plein van de Hemelse Vrede. Het protest tegen de communistische regering werd door het leger hardhandig beëindigd, met naar schatting duizenden doden tot gevolg.

De afgelopen twee jaar werden de herdenkingen in Hongkong verboden. Officieel gebeurde dat wegens de coronapandemie, maar volgens regeringscritici komt dat door toenemende invloed van Peking.