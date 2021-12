Overlevenden getuigen over tornado’s Verenigde Staten: ‘Mijn hele leven is een paar minuten weggevaagd’

In het midden van de Verenigde Staten zijn vrijdag en zaterdag tientallen doden gevallen toen verwoestende tornado’s door het gebied trokken. Tegen Amerikaanse media getuigen overlevenden over de ramp: ‘het hele dorp is weg’.

Bij nieuwszender CNNgetuigt een medewerker van een kaarsenfabriek in Mayfield in de staat Kentucky dat haar werkplaats ‘instortte als een kaartenhuis’. In het gebouw waren op dat moment meer dan honderd mensen aan het werk. ’Ik voelde ineens wind, het gebouw ging heen en weer en boem, we lagen onder het puin’ vertelt Kyanna Parsons-Perez aan de nieuwszender.

De vrouw raakte bekneld onder het puin en startte een Facebook-livestream om de buitenwereld te laten weten wat er gebeurd was en om hulp te vragen. ’Bid voor ons. Stuur hulp’, vroeg Parson-Perez haar kijkers. Zeker acht van haar collega's hebben het instorten van de fabriek niet overleefd. Acht anderen worden nog vermist.

Stress

‘Mijn hele leven is een paar minuten weggevaagd’, zegt de 44-jarige Tony Trester tegen de lokale krantLexington Herald Leader. Alle bezittingen van hemzelf en zijn moeder, bij wie hij inwoonde in Bowling Green in Kentucky, zijn door de tornado vernield of meegenomen en compleet verdwenen. ‘We zijn ontzettend in de war en de weg kwijt’ voegt zijn moeder toe.

Buurtgenoot Jacob Perdue laat weten dat hij sinds de ramp volledig in de stress schiet bij het minste zuchtje wind. Hij schuilde met zijn vrouw en tweejarig dochtertje in hun badkamer voor de tornado. Het dak van hun huis werd door het natuurgeweld meegenomen, maar het gezin bleef ongedeerd.

Ook Anthony Hickey Sr. uit Bowling Green verloor al zijn bezittingen. Hij omschrijft zichzelf tegenover de Lexington Herald Leader als ‘in shock’. ’Ik heb een huis nodig en heb er geen. Ik ben ruw ontwaakt in een nieuw leven.’

Het dorp Mayfield een van de zwaarst door de tornado’s getroffen plekken. Kerken, het stadhuis en alle gebouwen aan het dorpsplein werden door het natuurgeweld weggevaagd. ‘Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Het hele dorp is weg’, zegt inwoner Steven Elder tegen CNN.

Fortnight

De 22-jarige Hayley Gibson was met vrienden online Fortnight aan het spelen op haar studentenkamer in Edwardsville in de staat Illinois, toen de stroom uitviel en ze van de schoolleiding instructies kreeg om in haar badkamer te schuilen. De vrouw vertelt aan CNN dat ze zich daar ‘helemaal niet veilig voelde’. Gibson zat vier uur lang op de badkamervloer, zonder enig contact met de buitenwereld, terwijl buiten de bomen in het rond vlogen. ‘Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld’, zegt ze. ‘Toen het echt erg werd, had ik zoiets van: ‘Ik heb een goed leven gehad. Ik ben eigenlijk niet bang voor de dood.’

De familie Koon werd door de tornado uit hun huis in Dawson Springs gerukt en belandde naast het huis van de buren. Wonder boven wonder overleefden alle gezinsleden de ramp. ‘Je verwacht niet dat je gezin ooit zoiets overkomt’ schrijft de familie op Facebook. ‘Het is onvoorstelbaar dat we het er leven vanaf gebracht hebben.’

‘Het was alsof de luchtdruk wegviel’, omschrijft Tony Meeker tegen de lokale televisiezender KFVS-TVhet moment dat zijn huis in Mayfield door de tornado geraakt werd. Het huis van Meeker bleef staan, maar veel gebouwen eromheen werden met de grond gelijk gemaakt. ‘Het ziet eruit alsof er een bom is ontploft. Ik begrijp niet hoe iemand dit heeft kunnen overleven.’