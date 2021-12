‘Nabestaanden willen één ding bereiken voor Julie: haar integriteit en waardigheid beschermen’

Het proces tegen Steve Bakelmans zal achter gesloten deuren plaatsvinden. De pleidooien en het laatste woord van de beschuldigde zullen niet voor het grote publiek te horen zijn. Het debat over de strafmaat wordt wel openbaar.

‘Het is niet gebruikelijk om uw zitting meteen te kapen, maar we dienen een verzoek in om de deuren te sluiten.’ Met deze woorden van advocaat John Maes begon het proces van Steve Bakelmans, die beschuldigd wordt van de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen (23). De nabestaanden hadden bij aanvang van het proces gevraagd om het proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het hof heeft via een tussenarrest beslist dat het publiek en de pers de zaal moeten verlaten tot dinsdag 21 december, dan wordt de uitspraak verwacht.

‘Ze willen nog één ding doen voor Julie, en dat is haar integriteit en waardigheid beschermen’, zei Maes die de nabestaanden van Julie Van Espen bijstaat. ‘In deze zaak komen meerdere dames getuigen, die het pad van de beschuldigde gekruist hebben. Minstens drie van hen waren slachtoffer van verkrachting. Ook zij gaan een verschrikkelijk verhaal moeten brengen. Ik denk dat de waarheidsvinding gebaat zou zijn bij het houden van dit proces achter gesloten deuren’, aldus Maes. ‘Uw arrest, mevrouw de voorzitter, zal wel openbaar zijn. Maar is de maatschappij gebaat bij het weten van de gruwelijke details in deze zaak?’

Geen verzet

Zowel het openbaar ministerie als de advocaten van Steve Bakelmans verzetten zich niet tegen die vraag. Bakelmans droeg een wit hemd en een donkerblauwe trui en zat met gekruiste benen in de zaal. ‘Wij hebben zelf nooit gevraagd om de zaak achter gesloten deuren te houden’, zei zijn advocaat Dimitri Beco. ‘Mijn cliënt heeft niks te verbergen en zal zijn verantwoordelijkheid dragen. Er is al zo weinig geheim gebleven. Misschien is het dan maar goed dat het publiek weet wat elke getuige heeft te vertellen. Maar wij hebben het grootste respect voor de familie en de nabestaanden. Zij hebben al genoeg geleden. Alleen al daarom verzetten wij ons niet tegen de vraag van de burgerlijke partijen’, zei advocaat van Bakelmans Dimitri de Béco. De Béco vroeg met nadruk om de getuigenis van de zus van Steve Bakelmans achter gesloten deuren te laten plaatsvinden: ‘Zij zal zaken komen vertellen die erg gevoelig liggen.’

Na een kort beraad kwam het hof opnieuw de zittingszaal binnen met een tussenarrest. ‘Bij de afweging tussen het recht op openbaarheid en het recht op eerbiediging van waardigheid van nabestaanden beslist het hof dat dat laatste primeert’, zei assisenvoorzitter Alexandra Van Kelst. ‘Daarom beslist het hof dat de zaak tot aan het sluiten van de debatten achter gesloten deuren plaatsvindt.’

Alle publiek en pers moesten de zittingszaal verlaten. Het proces gaat nu door volgens planning. Eerst leest de aanklager zijn akte van beschuldiging voor, in de namiddag wordt Steve Bakelmans door de voorzitter uitgebreid ondervraagd.

Een volksjury, bestaande uit acht vrouwen en vier mannen, moet over anderhalve week oordelen of hij schuldig is aan verkrachting en aan moord. Bakelmans heeft de feiten zelf al bekend. Hij riskeert een levenslange opsluiting.