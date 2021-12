Vandaag begint het assisenproces over de verkrachting en de moord op Julie Van Espen tweeënhalf jaar geleden. De beschuldigde is Steve Bakelmans, een man die al gekend was bij het gerecht wegens zedenfeiten. De zaak schokte heel België. Duizenden mensen kwamen op straat tegen seksueel geweld, met slogans als ‘het is genoeg geweest’.