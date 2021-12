AA Gent blijft in winning mood met nieuwe zege tegen Genk, dat in sukkelstraatje blijft

De Buffalo’s hebben de smaak van de overwinning duidelijk te pakken. Het team van Hein Vanhaezebrouck bleef 90 minuten lang de Genkse bezoekers meester maar moest wel andermaal vaststellen dat scoren een bijzonder lastige opdracht blijft voor de Gentse aanvallers. Genk kon nauwelijks dreigen en zo zitten de Buffalo’s nu al aan vijf zeges op rij.

Bij de Buffalo’s keerden Okumu en Kums terug nadat ze vorige donderdag nog verstek moesten laten gaan voor het Europese duel met Flora Tallinn. Samoise kreeg dan weer de voorkeur op Castro-Montes op de rechterflank. De bezoekers kwamen drie dagen na hun Europese uitschakeling met een flink herschikt elftal aan de aftrap. Cuesta, Lucumi en Arteaga ontbraken immers na een positieve coronatest. De grootste verrassing in het Limburgse basiselftal was zonder twijfel die van Eiting, de 23-jarige Nederlander kreeg voor het eerst sinds 3 oktober nog eens een basisplaats.

Ondanks die vele personele wissels kwamen de Limburgers best wel scherp uit de startblokken. In de openingsfase slaagde het team van Bernd Storck er goed in om het balbezit te monopoliseren maar al gauw nam AA Gent het heft in handen. Vooral de slag op het middenveld was boeiend om te volgen. Steeds meer namen Kums en De Sart de maat van Hrosovsky en co.

Maar zoals zo vaak al dit seizoen konden de Buffalo’s de kansen die ze bij elkaar voetbalden niet meteen verzilveren. Vandervoordt voelde de druk op zijn schouders stijgen en sloeg al snel aan het knoeien maar Depoitre kon niet profiteren. Op links genoot Nurio heel wat ruimte, Ito vergat al te vaak dat zijn coach van hem verwachtte dat hij ook defensief zijn steentje bij zou dragen. Tissoudali vaarde er wel bij, Nurio betrok hem tot tweemaal toe in een scherpe aanval maar de Nederlander kon telkens net niet afwerken.

Ook Odjidja knokte zich steeds beter in het duel. Hrosovsky ondervond aan den lijve hoe gretig de Gentse aanvoerder dezer dagen op een veld staat maar het schot van Odjidja ging uiteindelijk voorlangs. Iets voor het half uur was het dan toch raak: Samoise legde de bal in de loop van De Sart en die haalde de trekker wel over. Een strak schot in de verste hoek, Vandervoort kansloos (1-0). Een terechte voorsprong voor AA Gent.

Foto: BELGA

Genk reageerde als door een wesp gestoken maar Bolat kon – met enige moeite – het schot van Bongonda keren. Even later pakte Jukleröd uit met een heus atoomschot maar de vingertippen van Bolat en de lat hielden de bezoekers van de gelijkmaker. In de slotminuut van de eerste helft mochten ze trouwens nog opgelucht ademhalen toen Juklerörd onoordeelkundig inspeelde, Tissoudali ging met de bal aan de haal en zocht zijn maatje Depoitre, maar Sadick greep nog net in extremis in.

Minder spektakel na rust

Na de pauze ging de thuisploeg onverminderd op haar elan verder. Tissoudali en Samoise hadden er duidelijk zin in maar in de zone van de waarheid liep het telkens mis. Bovendien kon aanvoerder Odjidja iets voor het uur niet verder, in zijn plaats kwam Bezus tussen de lijnen. Genk bleek ondertussen niet in staat om de partij in handen te nemen; daarvoor liep het al te vaak fout in de passing. Geleidelijk sloop er ook wel wat frustratie in het spel van de bezoekers.

Foto: BELGA

Ook bij Gent kwam er stilaan wat zand in de machine. Tissoudali dribbelde zichzelf en na balverlies van Samoise ontsnapten de Buffalo’s toen Thorstvedt op de bovenkant van de lat. Gent was even de controle over de partij kwijt, Bongonda met een nieuwe poging maar zijn schot miste de juiste richting. De Sart probeerde dan maar zijn team bij de hand te nemen, hij stak het middenveld over en bediende Tissoudali die Nurio aanspeelde maar zijn voorzet was een maat voor niets.

Kansen werden schaarser in het laatste kwart van de match. Depoitre pakte nog eens uit met een goed schot dat net over ging. Tegelijk probeerde Genk niet zonder moeite om ook nog eens in de buurt van Bolat op te duiken maar dat lukte Dhen nauwelijks. De Gentse defensie stond pal en daarbij bewees Ngadeu nog maar eens de rots in de branding te zijn bij de Buffalo’s.