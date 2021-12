Fox News-veteraan Chris Wallace verkast naar CNN

Na achttien jaar Fox News Sunday in goede banen te hebben geleid, vertrekt Chris Wallace bij de zender. CNN heeft al aangekondigd dat Wallace een interviewprogramma krijgt op hun streamingdienst.

Chris Wallace modereerde in september 2020 het eerste presidentiële debat tussen Joe Biden en toenmalige Donald Trump bij de laatste presidentsverkiezingen. Wallace maakte naam met doortastende interviews met wereldleiders. Hij was jarenlang een van de prominentste ankers op Fox News.

Zondag maakte Wallace zelf bekend dat hij Fox News na achttien jaar verlaat. Hij deed dat aan het einde van zijn eigen programma. ‘Ik wil iets nieuws proberen. Iets dat verder gaat dan politiek en met meer oog voor alle andere thema’s waarin ik geïnteresseerd ben. Ik ben klaar voor een nieuw avontuur. Ik hoop dat u ernaar zal kijken.’

Wallace gaat als anker aan de slag bij CNN+, de nieuwe streamingdienst van CNN die in 2022 gelanceerd wordt. CNN liet al weten dat zijn programma in de week te zien zal zijn. Het zal ‘interviews bevatten met mensen die het nieuws maken binnen de politiek, het ondernemerschap, sport en cultuur’.

Met Wallace vertrekt er een belangrijk figuur bij Fox News. Wallace was het gezicht van Fox News Sunday, een programma dat woog op de actualiteit. Wallace was ook het eerste Fox-anker dat een Emmy nominatie in de wacht wist te slepen. De man staat bekend als een integere journalist die zowel Democraten als Republikeinen scherpe vragen durfde te stellen op de zender die als erg conservatief wordt beschouwd. Het contract van Wallace liep eind deze maand af en hij besliste het niet te verlengen, zo schrijven Amerikaanse media.

Fox News liet weten ‘uiterst fier te zijn op onze journalistiek en het team waar Chris Wallace achttien jaar lang deel van uitmaakte.