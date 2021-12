Onze Formule 1-kenner Gert Vermersch is onder de indruk: ‘Verstappen is nu al beter dan Senna en Schumacher’

‘Ik wil hem niet uitschakelen, ik wel hem verslaan.’ Dat waren de woorden die Max Verstappen zaterdag in uw krant liet noteren. Verslaan als in: vernederen, het zwijgen opleggen, tonen dat ik beter ben dan jou. Max Verstappen is cum laude in zijn opdracht geslaagd. Dat dat gebeurde op een manier die voor eeuwig zal worden herinnerd maakt het alleen maar mooier.

Ja, het ware voor Verstappen makkelijk geweest om al in de openingsfase het contact met Lewis Hamilton op te zoeken. Indien beide kemphanen in de vangrail zouden belanden dan was Verstappen ook wereldkampioen ...