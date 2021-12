Max Verstappen in tranen na waanzinnige eerste wereldtitel: ‘Eindelijk heb ik wat geluk gehad’

Zelfs in het beste filmscenario hadden ze het niet kunnen schrijven. Max Verstappen is voor het eerst wereldkampioen Formule 1, en dat nadat hij pas in de allerlaatste ronde zijn concurrent Lewis Hamilton wist in te halen. De tranen van vreugde biggelden nadien rijkelijk bij Verstappen, die meteen ook zijn hele team - inclusief papa Jos - in de armen vloog.

‘Dit is waanzin, de hele race ben ik blijven vechten. In de laatste ronde kreeg ik de kans. Ik heb zelfs nog steeds kramp. Eindelijk heb ik wat geluk gehad’, vertelde Verstappen met tranen in de ogen. Ook op het erepodium vloeiden de tranen rijkelijk. ‘Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, maar ik moet mijn team Red Bull en Honda (de motorleverancier, red.) bedanken. Ik hou zoveel van hen. Ik hoop dat ik en dit team dit nog 10, 15 jaar kunnen doen samen. Ik wil de rest van mijn leven blijven, hopelijk laten ze me dat doen.’

‘Christian Horner en Helmut Marko hebben me in 2016 vertrouwen gegeven en in hun team laten komen. Het doel was een kampioenschap halen, en nu hebben we dat gedaan. Ik moet mijn teamgenoot Checo (Sergio Pérez, red.) ook bedanken, hij heeft alles gegeven en geweldig teamwork geleverd. Hij is een fantastische teamgenoot.’

‘Al sinds ik klein was, wilde ik Formule 1-rijder worden’, vertelde Verstappen toen hij even later al wat bekomen was. ‘Je droomt van zeges en podiums. Wanneer ze de nationale volksliederen afspelen, hoop je het jouwe te horen. Voor mijn vader en mij is dit een speciaal moment. Al die jaren hebben we samen gereisd voor dit doel. Nu zijn we samen hier en kwam alles samen in de slotronde. Mijn vriendin, mijn familie, mijn vrienden, ook vrienden uit de karting die mij gepusht hebben. Bijna allemaal zijn ze hier.’

Foto: EPA-EFE

‘Voor vandaag was ik natuurlijk nerveus. Het is gewoon een race, maar je weet dat de uitkomst van deze race beslist wie eerste of tweede wordt. Ik probeerde de hele race erin te blijven geloven, ook al zag het er niet goed uit. Mirakels bestaan. Lewis is een geweldige piloot. Hij heeft het ons heel moeilijk gemaakt, maar ik denk dat iedereen dat graag zag gebeuren. We hebben ook onze aanvaringen gehad. Iedereen wil winnen en dan komen emoties boven. Volgend jaar komen we terug en proberen we het allemaal opnieuw!’

Ook de fans kregen een dankwoordje. ‘Om dit oranje hier te zien... en over de hele wereld. Mijn hele carrière steunen ze me al, zeker sinds ik in de F1 rijd. Dat is geweldig. Ik hoop dat ik dit nog lang met hun steun kan doen.’

Sportieve Hamilton

Ook Lewis Hamilton, die nipt naast een historische achtste wereldtitel greep, stond de wereld kort te woord na de race. ‘Gefeliciteerd aan Max en zijn team’, klonk het nederig. De ervaren Brit toonde zich sportief en feliciteerde Verstappen en ook Red Bull-teambaas Christian Horner op het erepodium.

‘Ik denk dat wij dit jaar het geweldig hebben gedaan, iedereen heeft heel hard gewerkt het hele jaar. Het was een van de moeilijkste seizoenen ooit. Ik ben trots. We hebben alles gegeven. Ik voelde me de laatste maanden heel goed in de auto. Maar we zitten nog altijd in een pandemie, ik hoop dat iedereen veilig blijft en Kerstmis kan vieren met zijn familie’, sloot Hamilton af.