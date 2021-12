Verstappen kroont zich in allerlaatste ronde tot wereldkampioen Formule 1

De Nederlander Max Verstappen heeft zich tot wereldkampioen in de Formule 1 gekroond. Hij ging in een zenuwslopende Grote Prijs van Abu Dhabi pas bij het ingaan van de allerlaatste ronde Lewis Hamilton voorbij.

Om 14 uur stonden Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) naast elkaar op de eerste startrij van de Grote Prijs van Abu Dhabi in de Formule 1. Na een uiterst spannend seizoen telden beiden evenveel punten en wie eerst over de finish zou komen, zou zich tot wereldkampioen kronen. De 24-jarige Verstappen en de 36-jarige Hamilton begonnen met exact evenveel punten (369,5) aan de 22ste en laatste Grand Prix van het seizoen. De Nederlander veroverde zaterdag de pole en had nog een ander klein voordeel: omdat hij meer Grote Prijzen won, zou hij de wereldkampioen worden mocht geen van beide piloten de race uitrijden.

Meteen spektakel

In een van de eerste bochten na de start was er al meteen spektakel. Hamilton, die vanop de tweede plaats vertrokken was, was sneller uit de startblokken geschoten, maar Verstappen probeerde met een agressief manoeuvre meteen de koppositie weer over te nemen. Het kwam tot een licht contact tussen de twee kemphanen. Hamilton moest de baan verlaten en sneed een bocht af. Tot ongeloof van het kamp-Verstappen werd de Brit daarvoor niet bestraft.

Daarna bouwde Hamilton een kleine voorsprong uit. Beiden gingen snel de pits in voor een bandenwissel en daardoor zag Verstappen zijn achterstand nog verder oplopen. Hamilton kwam door de pitstop echter achter Perez – de ploegmaat van Verstappen – te zitten en verloor heel wat tijd om de Red Bull-rijder voorbij te raken, waardoor de Nederlander dichter kon komen. Hamilton liep nadien echter weer ronde na ronde iets verder uit. Na 29 ronden bedroeg het verschil meer dan 4 seconden.

Spannend tot op de meet

Verstappen maakte gebruik van een virtual safety car –nadat Antonio Giovinazzi van de baan ging –om weer van banden te wisselen in de hoop daar nog wat voordeel uit te halen. De Red Bull maakte dankzij die nieuwe banden inderdaad ronde na ronde wat tijd goed. Te weinig echter om Hamilton echt te bedreigen op dat moment. De voornaamste vraag leek vooral te zijn of de banden van de Mercedes het zouden houden tot het einde.

Met nog vier ronden te gaan gaf een nieuwe safety car na een crash van Nicolas Latifi Verstappen de kans nog eens van banden te wisselen –een ultieme poging van de Nederlander om op zachte banden alsnog een mirakel te verwezenlijken. Er restte na die safety car echter maar één ronde meer. Een onmogelijke opgave, leek het dus, maar toch ging Verstappen Hamilton nog voorbij om de race én het wereldkampioenschap op zijn naam te schrijven.

Verstappen, die in Hasselt geboren werd en in België opgroeide (zijn moeder Sophie Kumpen is een Belgische), is de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1.