Bond-actrice Naomie Harris betast door ‘wereldster’

In een interview met Mail on Sunday zegt Naomie Harris dat een ‘gigantisch grote beroemdheid’ haar betast heeft tijdens een auditie.

Naomie Harris, die Eve Moneypenney speelt in de Bond-films, vertelde dit weekend in de Britse krant Mail on Sunday dat een wereldberoemde acteur zijn hand onder haar rok stak tijdens het lezen van de scenario’s bij een auditie. Ze weigerde de naam van de man te noemen, maar ze zei er wel bij dat niemand in de kamer erop reageerde. Iedereen deed alsof ze het niet gezien hadden.

‘Wat er zo choquerend aan was, was dat de castingverantwoordelijk en de regisseur aanwezig waren, maar dat niemand iets zei om hem ter verantwoording te roepen. Want hij was zo’n grote ster - dat is hij nog altijd. Het is mijn enige MeToo-incident ooit. Dus ik heb geluk gehad, als je rekening houdt met hoe wijdverbreid dit soort gedrag was.’

Volgens Harris zijn de wel degelijk enorm tijden veranderd. ‘Ik maakte onlangs deel uit van een project waar er zich op de set een MeToo-voorval voordeed en zonder enige aarzeling werd de dader onmiddellijk van de set verwijderd.’

Ook op vraag van de journalist om welke auteur dat dan ging, weigerde ze te antwoorden. De Britse actrice haalde in 2017 een Oscar-nominatie binnen voor haar rol in Moonlight. Ze is nu te zien de films in No time to die en Venom: Let there be carnage.