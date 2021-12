Belgische ploeg verovert brons op Mixed Relay op EK veldlopen

De Belgische ploeg heeft zondag brons veroverd op de Mixed Relay bij het EK veldlopen in Dublin. België won nooit eerder een medaille in die gemengde discipline. Het goud was voor Groot-Brittannië, zilver voor Frankrijk.

Elise Vanderelst was startloopster. Het idee was om zo meteen helemaal voorin in de koers mee te spelen, maar de Europese indoorkampioene op de 1.500 meter kon de verwachtingen niet inlossen en gaf het lintje pas als vijfde door aan Ruben Verheyden. Die laatste, de Europese beloftekampioen op de 1.500 meter, compenseerde een en ander en gaf het lintje na een dijk van een wedstrijd als vierde door. De volgende in de rij, Vanessa Scaunet, gold op papier als de zwakste schakel van de Belgische ploeg, maar ze overtrof zichzelf en stuurde slotloper Stijn Baeten verrassend als tweede het veld in.

Baeten bleef ijzig kalm en verspilde geen onnodige krachten alvorens de laatste rechte lijn in te duiken. Zijn sprint is altijd een wapen, en dat bleek ook nu weer. De Britten waren al gaan vliegen en de Fransen waren nipt te sterk, maar hij hield de Ieren af voor brons.

Grimard verrast met vijfde plaats bij U23

Guillaume Grimard Foto: BELGA

Guillaume Grimard is zondag verrassend als vijfde gefinisht bij de jongens U23 op het EK veldlopen in Dublin. De Belgische ploeg eindigde als zesde in het landenklassement.

In de aanvangsfase ging het bijzonder traag bij de beloften en Ward Leunckens kwam zelfs even aan de leiding. Hij zou uiteindelijk als 35e finishen en nog net gepasseerd worden door Marco Vanderpoorten, die 33e werd. Grimard schoof stelselmatig op van dertien, naar acht en zes bij het ingaan van de laatste ronde, om uiteindelijk de top vijf in te duiken. Goud was voor de Brit Charles Hicks, voor de Ier Darragh McElhinney. Het brons ging naar Ruben Querinjean, die over de Belgische nationaliteit beschikt en al heel zijn leven in België woont, maar voor Luxemburg uitkomt.

In het landenklassement haalde Ierland het voor de Britten en de Fransen, met België op een zesde plaats. Bij de U23 meisjes won de Italiaanse Nadia Battocletti voor de Sloveense Klara Lukan en de Portugese Mariana Machado. Italië won het landenklassement, voor Frankrijk en Groot-Brittannië.

Noah Konteh is beste Belgische junior

Kenneth Noah Foto: BELGA

Bij de jongens U20 finishte Noah Konteh als achttiende. De Europese titel ging daar naar de Deen Axel Vang Christensen. Hij haalde het voor de Noor Abullahi Dahir Rabi en een tweede Deen, Joel Ibler Lilleso. Konteh opteerde voor een voorzichtige start en passeerde na één van de vier rondes pas als 35ste. Daarna rukte hij heel fel op. Hij had zijn wedstrijd duidelijk uitstekend ingedeeld. De andere landgenoten volgden pas veel verder. Mathis Lievens was 48ste, Wout Louagie 79ste en Kobe Van Rie 90e.

De doelstelling van de Belgische juniorenploeg was om bij de eerste zes te eindigen in het landenklassement, maar dat is met een elfde plaats niet gelukt. Het goud ging naar de Britten, voor de Ieren en de Israëli’s.

Bij de meisjes deelde Nijssen haar wedstrijd net als Konteh goed in. Ze passeerde eerst als 46ste, vervolgens als 44ste om te finishen als 36ste. De winst was voor de Britse Megan Keith, voor de Noorse Ingeborg Ostgard en de Duitse Emma Heckel.