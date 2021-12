Schrijfster ‘Interview with the Vampire’ overleden

De Amerikaanse mystery-horrorschrijfster Anne Rice is zaterdagavond overleden. De auteur, onder meer bekend van ‘Interview with the Vampire’, is tachtig jaar geworden.

‘Het breekt mijn hart dit trieste nieuws te moeten brengen. Ik zat naast haar ziekenbed in haar laatste uren, met bewondering voor haar verwezenlijkingen en haar moed’, schrijft haar zoon Christopher op de Facebookpagina van Anne Rice. ‘De steun van mijn moeder was onvoorwaardelijk voor mij. Ze leerde mij mijn dromen omarmen.’ Rice stierf aan de gevolgen van een beroerte.

Rice verkocht wereldwijd meer dan 150 miljoen boeken. Verschillende van haar werken werden verfilmd. Het populairste boek was Interview with the Vampire uit 1976 en werd ook op het grote scherm in 1994 een succes, met in de hoofdrollen Tom Cruise en Brad Pitt. De film kreeg twee Oscarnominaties. Rice schreef ook meerdere boekenseries, waaronder ‘The Vampire Chronicles’ en ‘The Lives of the Mayfair Witches’. Onder het pseudoniem Anne Rampling schreef ze ook erotische fictie.

Anne Rice wordt tijdens een besloten ceremonie bijgezet in het mausoleum van de familie in New Orleans. Veel van haar boeken zijn ook vertaald in het Nederlands, waaronder Dagboek van een Onsterfelijke of Het Heksenuur.