Overgrote meerderheid Nieuw-Caledonië wil bij Frankrijk blijven

In Nieuw-Caledonië, een eilandengroep in de Stille Oceaan, heeft een overgrote meerderheid in een referendum tegen onafhankelijkheid gestemd. Het blijft dus een Frans overzees gebied.

Het ging al om het derde referendum over deze kwestie, maar slechts weinig inwoners brachten hun stem uit. Meer dan de helft van de stemgerechtigden -een recordaantal- kwam niet opdagen, na een oproep om de stemming te boycotten wegens corona.

Op basis van voorlopige resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van zij die toch hun stem uitbrachten, tegen onafhankelijkheid zijn. Met 90 procent van de stemmen geteld, is het neen-kamp goed voor 96 procent.

• Parijs heeft kopzorgen door overzeese gebieden

De opkomst lag op iets meer dan ruim 40 procent. Bij het referendum in 2020 was dit ongeveer 80 procent. In 2018 kwam ruim 70 procent van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal.

De drie referenda waren door de Fransen beloofd om de onrust in 1988 de kop in te drukken. Toen waren er veel demonstraties tegen de Fransen.

Frankrijk wil graag dat Nieuw-Caledonië Frans blijft. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie om de macht van China in de regio te ondermijnen. Nieuw-Caledonië ligt ten oosten van Australië in de Stille Oceaan. Mocht Nieuw-Caledonië onafhankelijk worden, dan vrezen de Fransen dat China’s invloed snel zal toenemen. Daarnaast heeft het land ongeveer 10 procent van de nikkelvoorraad in de wereld. China is de grootste koper van de grondstof.