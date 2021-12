In Keiem, een deelgemeente van Diksmuide, heeft een landbouwer zondagochtend een wagen gevonden in een diepe en brede sloot. Duikers van de brandweer zochten naar eventuele slachtoffers maar van een bestuurder was geen spoor. Die werd niet veel later door de politie doodleuk thuis aangetroffen.

Rond de witte Citroën Berlingo was geen teken van leven te bespeuren en op het eerste gezicht waren de deuren van de wagen nog dicht. De landbouwer vreesde dan ook dat de bestuurder nog in de wagen zat.

Nummerplaat

De politie, een ambulance en de brandweer snelden onmiddellijk ter plaatse. De brandweer riep een team van duikers op om in het water te gaan. ‘De melding bij ons was dat er mogelijk nog een persoon in het voertuig zat’, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

‘Duikers zijn via een ladder in het water gegaan en voerden een sweeping uit van het voertuig. Die bleek negatief te zijn. Ook in het water rond de auto werd niemand aangetroffen. De nummerplaat van de auto werd verwijderd en aan de politie gegeven voor verder onderzoek.’ Met de gegevens van de nummerplaat ging de politie aan de slag en na een half uur konden ze naar de woning van de eigenaar van de wagen gaan. Daar werd de bestuurder aangetroffen, levend en wel.

Te voet naar huis?

De politie onderzoekt nu waarom de bestuurder niet zelf de hulpdiensten verwittigde. De wagen zou in een zachte berm beland zijn, en werd zo in het water gekatapulteerd. Als de bestuurder nadien op eigen kracht - en met kletsnatte kleren - zonder hulp te voet naar huis is getrokken legde die wellicht een lange afstand af. Er wordt onderzocht of de bestuurder een GSM bij zich had en gedronken had.