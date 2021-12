Assange had volgens verloofde kleine beroerte in oktober

WikiLeaks-oprichter Julian Assange had in oktober een kleine beroerte in de gevangenis, zegt zijn verloofde Stella Moris. Dat gebeurde op de dag dat het hoger beroep van de Verenigde Staten over de uitlevering van Assange begon.

Volgens Britse media gaat het om een korte beroerte waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen een paar minuten is onderbroken. Moris zei dat Assange nu een hangend rechter ooglid, hersenschade en geheugenverlies heeft. Ze is bang dat het proces tegen haar verloofde zal leiden tot een heftigere hersenbloeding en zegt dat hij niet in staat is om het verdere proces uit te zitten. Moris deed op Twitter nogmaals een oproep om Assange per direct vrij te laten.

• Podcast | Julian Assange, de gevallen held

De Australiër wordt al jaren gezocht door de Amerikanen, vanwege de publicatie van 500.000 geheime overheidsdocumenten in 2010. In de VS lopen achttien aanklachten tegen Assange, met een maximale celstraf van 175 jaar. Door de publicatie van de vertrouwelijke informatie over de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan, kwamen volgens de VS levens in gevaar.

Vrijdag besloot een hoge rechter in het Verenigd Koninkrijk dat er geen bezwaar is tegen uitlevering naar de VS, omdat dat land heeft beloofd hem goed te verzorgen in de gevangenis. Een lagere rechter had de uitlevering eerder tegengehouden uit vrees voor zelfmoord van Assange als hij in een Amerikaanse gevangenis zou belanden. Er volgt nog een hoger beroep in de zaak.

Assange probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. Hij vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast.