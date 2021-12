Foto van kerstquiz brengt Britse premier Johnson weer in nauwe schoentjes

Oppositiepartij Labour heeft de Britse premier Boris Johnson opnieuw onder vuur genomen nadat een zondagskrant een foto publiceerde waarop te zien is dat de regeringsleider, geflankeerd door twee medewerkers, deelnam aan een online kerstquiz.

De foto in The Sunday Mirror toont Johnson die voor een laptop zit aan een bureau in Downing Street 10. De premier wordt geflankeerd door twee medewerkers, klaarblijkelijk getooid met enige feestattributen.

Volgens de krant dateert de foto van 15 december vorig jaar. Volgens de toen geldende coronaregels in Londen was het verboden voor leden van verschillende gezinnen om bij elkaar te komen in binnenruimtes. De officiële richtlijnen destijds luidden: ‘Hoewel er uitzonderingen voor professionele doeleinden zijn, mag u op het werk geen kerstlunch of -feestje houden, wanneer dat voornamelijk een sociale activiteit is en anders niet is toegestaan volgens de geldende regels.’

The Sunday Times citeerde een bron die claimt dat vele personeelsleden samen een computers zaten, overlegden over de quizvragen en alcohol dronken terwijl de quiz aan de gang was.

Een woordvoerder van Downing Street zei dat de premier ‘een korte tijd virtueel had deelgenomen aan een quiz om het personeel te bedanken voor het harde werk tijdens de pandemie’. ‘Het personeel in Downing Street moest vaak op kantoor zijn om aan onze reactie op de pandemie te werken, dus zij die op kantoor waren zouden virtueel deelgenomen kunnen hebben aan hun bureau.’

‘Hij gelooft echt dat er andere regels gelden voor hem’

Oppositiepartij Labour neemt geen genoegen met die uitleg. ‘Terwijl de regels stelden dat mensen geen kerstfeestjes mochten hebben op het werk en mensen in het hele land de regels naleefden, leidde Boris Johnson een cultuur van minachtig voor de regels in het hart van de regering’, zei vicevoorzitter Angela Rayner, die nogmaals hekelde dat de premier ‘echt gelooft dat er andere regels gelden voor hem dan voor de anderen’.

Johnson ligt al dagen onder vuur vanwege de gang van zaken in Downing Street tijdens de lockdown. Er is een onderzoek bevolen naar drie bijeenkomsten in de schoot van de regering waarop de vorige winter geldende coronaregels met voeten zouden zijn getreden. Zo lekte deze week een filmpje waarin medewerkers van Downing Street grappen maakten over een feestje in Downing Street 10.