Weerbericht | Bewolkte, maar zachte zondag

Zondag wordt een bewolkte dag met soms lichte regen of motregen. De temperaturen zijn wel bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 12 graden, meldt het KMI zondag.

Zondag is het zwaarbewolkt tot betrokken met regen of motregen. In de namiddag wordt minder regen verwacht vanaf het westen. Het wordt gevoelig zachter met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in het westen van het land.

Zondagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt, met lokaal nog wat kans op motregen. Het koelt niet sterk af bij minima van 4 tot 9 graden en een meestal matige zuidwestenwind.

De werkweek begint overwegend droog. Het KMI verwacht maandag wel vrij veel wolken en maar enkele lokale opklaringen. Met maxima van 6 in de Hoge Venen tot 10 à 11 graden over het westen wordt het zacht voor de tijd van het jaar.

Dinsdag wordt het overwegend zwaarbewolkt en kan er bij tussenpozen wat lichte regen of motregen vallen. We halen maxima van 5 tot 10 graden. Woensdag wordt het rustig met ‘s ochtends kans op nevel, mist en lage wolken. In de loop van de dag ontstaan er mogelijk enkele opklaringen. De maxima blijven tussen 5 en 10 graden liggen.

Ook donderdag blijft het rustig, met nog steeds kans op ochtendgrijs (nevel, mist en lage wolken). Het wordt iets minder zacht bij maxima rond 8 graden. Vrijdag wisselen opklaringen en lage wolkenvelden elkaar af. Het is aanhoudend droog met maxima tussen 4 en 8 graden.

Zaterdag verandert het weerbeeld weinig en is het dus droog met opklaringen en wolken. We verliezen enkele graden en de kans op nachtvorst vergroot.