Anderlecht smeert Seraing forfaitscore aan en houdt top vier in het vizier

Dat heet dan een ploeg met vertrouwen. Anderlecht is zaterdagavond met 0-5 gaan winnen op het veld van Seraing. De afgelopen weken liet paars-wit al zien dat het de weg naar doel heeft gevonden, in Luik scoorde het ook eindelijk nog eens een clean sheet. Anderlecht is een decemberploeg. Seraing eindigde de partij met tien man na rood voor keeper Dietsch, waardoor veldspeler en kapitein Pierrot in doel plaatsnam.

Soms zegt één actie meer dan duizend woorden. Minuut 22. Anderlecht staat dan al 0-2 voor, maar na balverlies sprint Joshua Zirkee – doorgaans niet de meest gedreven leerling van de klas - veertig meter terug om Morgan Poaty de bal te ontfutselen. Helemaal tot op de eigen helft. Bij Vincent Kompany gaan de handen op elkaar.

Van bij de aftrap was tegen Seraing duidelijk wat de coach van Anderlecht zijn team had opgedragen: niet dezelfde fout maken als twee weken geleden in de Croky Cup. Toen keek paars-wit al vroeg in de match tegen een dubbele achterstand aan. Zaterdagavond waren de troepen van Kompany wél bij de les.

Felle start

Anderlecht startte niet alleen fel, maar legde in de openingsfase ook enkele fraaie combinaties op de zompige mat. Een schotje van Zirkzee waaide over, een plaatsballetje van Refaelov belandde naast. Bij de derde poging was het wel prijs. Olsson kreeg te veel ruimte van het Seraing-middenveld en sneed als een mes door de Luikse boter. De Zweed stuurde de mee opgerukte Murillo in het straatje. Dietsch redde de poging van de Panamees, Kouamé was goed gevolgd en duwde de rebound binnen.

Nog geen twee minuten later – de match was op dat moment achttien minuten ver – stak Anderlecht al opnieuw de neus aan het venster. Na een aanval uit het boekje haalde Sergio Gomez op links de achterlijn. Aan de eerste paal tikte Refaelov de goeie voorzet van de Spanjaard binnen. Voor de Gouden Schoen zijn vijfde goal in vier wedstrijden. Voor Gomez al zijn zevende assist dit seizoen.

Na die dubbele voorsprong trad er even verslapping op bij de bezoekers. In plaats van vol op zoek te gaan naar de derde goal, liet Anderlecht de bal net iets te vaak aan Seraing. Gelukkig bleven Wesley Hoedt en co. achterin geconcentreerd verdedigen. Vorige week maakte het trio Maziz-Jallow-Mikautadze het Club Brugge nog lastig, maar tegen Anderlecht kwamen de aanvallers van Seraing er niet aan te pas.

Vlak voor rust stelde Anderlecht helemaal orde op zaken. Opnieuw gunde Seraing paars-wit te veel ruimte. Aan de rand van de zestien mocht Zirkzee vrij aanleggen. De Nederlander plaatste de bal enig mooi in de rechterbovenhoek.

Half oog op STVV

Ook na rust kwam paars-wit nog amper in de problemen. Op het uur kon Kompany al aan de midweekwedstrijd van dinsdag tegen Sint-Truiden beginnen denken. Refaelov en Olsson mochten gaan rusten, Ashimeru en El Hadj kregen nog een halfuur om zich te tonen. Die laatste liet zich al snel opmerken met een plaatsballetje net naast de kooi van Dietsch.

Even later was het wél prijs. Op rechts bracht Raman, die samen met Amuzu was ingevallen voor Kouamé en Verschaeren, de bal slim voor doel. Met een volley werkte El Hadj de 0-4 tegen de touwen.

El-Hadj scoorde na de rust het vierde doelpunt voor Anderlecht Foto: BELGA

De wedstrijd kabbelde naar haar einde, tot minuut 82. Na een heet standje voor de goal van Seraing werkte doelman Dietsch Raman tegen de grond. Ref Boterberg trok een rode kaart. Coach Condom had op dat moment zijn vijf vervangingen al gebruikt, waarop middenvelder Pierrot in doel mocht gaan staan. De Fransman kon de penalty van Raman niet stoppen. 0-5 voor Anderlecht en ook de invallers konden van een geslaagde avond spreken.

Dat Anderlecht de weg naar doel heeft gevonden, liet het de voorbije weken al zien. Tegen Seraing maakte paars-wit al voor de vierde wedstrijd op rij minstens drie goals. Wat Kompany nog gelukkiger zal maken, is dat zijn ploeg eindelijk nog eens een clean sheet wist te scoren. Pas voor de derde keer dit seizoen hield Anderlecht de nul. Met een negen op negen nadert de recordkampioen tot op twee punten van Club Brugge en Antwerp, die zondag wel nog aan de bak moeten.