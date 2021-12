Belgen gaan met één beeldje naar huis op European Film Awards

Van de Belgische producties en coproducties die genomineerd waren voor de European Film Awards, de belangrijkste prijzen voor de Europese filmindustrie, heeft er slechts eentje de nominatie kunnen verzilveren. De kortfilm ‘Nanu Tudor’ van Olga Lucovnicova won de prijs European Short Film 2021.

De Frans-Belgische coproductie ‘Titane’ zag geen van haar vier nominaties beloond werden met een beeldje. De film ‘Quo Vadis, Aida?’ over de massamoord in Srebrenica, en met een rol voor de Belgische acteur Johan Heldenbergh, kaapte drie hoofdprijzen weg (beste film, actrice en regisseur).

In ‘Nanu Tudor’ (‘My Uncle Tudor’), het eindwerk van Lucovnicova, reist de filmmaakster na 20 jaar stilte terug naar het huis van haar overgrootouders in Moldavië, waar ze als kind een diepgeworteld trauma opliep. De kortfilm werd eerder al bekroond met de Gouden Beer in Berlijn, waardoor hij ook kans maakt op de Oscar voor Beste Kortfilm in 2022.

In dezelfde categorie was ook de kortfilm ‘Easter Eggs’ van Nicolas Keppens genomineerd.

‘Titane’ kon dus geen van de vier nominaties verzilveren. De film van de Franse regisseur Julia Ducournau, goed voor de Gouden Palm dit jaar op het Filmfestival van Cannes, is aan Belgische zijde gecoproduceerd door Frakas Productions. De prijs voor beste film ging naar het drama ‘Quo Vadis, Aida?’ van Jasmila Zbanic, over de massamoord in Srebrenica. Die film leverde ook de beste actrice op, Jasna Duricic, en de beste regisseur, Jasmila Zbanic. En ‘Titane’ greep ook naast de prijs van beste acteur. Die ging naar Anthony Hopkins, voor zijn rol in ‘The Father’ van Florian Zeller.

‘Titane’ had eerder wel al een onderscheiding toegekend gekregen voor haartooi en make-up.

Ook de Belgische inzending voor de Oscars, ‘Un monde’, kon zijn nominatie in de categorie Europese ontdekking - de prijs voor een speelfilmdebuut - niet waarmaken. De eerste langspeelfilm van de Brusselse regisseur Laura Wandel moest de eer laten aan ‘Promising Young Woman’ van Emerald Fennell. In deze categorie was ook de Belgisch-Russisch-Poolse coproductie ‘The Whaler Boy’ van Philipp Yuryev genomineerd.

In de categorie animatiefilm greep ‘Where is Anne Frank’ van de Israëlische regisseur Ari Folman, een internationale coproductie tussen België, Luxemburg, Israël, Nederland en Frankrijk, naast de hoofdvogel. Het beeldje was voor ‘Flee’ van Jonas Poher Rasmussen. De animatiefilm werd ook verkozen tot beste documentaire.