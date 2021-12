Antwerpse Open VLD houdt ledencongres over wijziging bestuursakkoord

De leden van het Antwerpse partijbestuur van Open VLDhebben zaterdag beslist om volgende week een ledencongres te organiseren waarbij de wijziging van het bestuursakkoord zal worden voorgelegd. Dat melden covoorzitters Bavo De Mol en Carim Bouzian in een persmededeling.

Vrijdag raakte bekend dat Open Vld dan toch geen extra schepen in het Antwerpse stadsbestuur krijgt vanaf januari, hoewel dat eigenlijk bij het begin van de legislatuur in 2018 was afgesproken. In het akkoord dat nu bereikt werd, blijft Karim Bachar gewoon op post als schepen voor Vooruit. Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) ziet het schepenambt dus aan zijn neus voorbijgaan en de liberalen vissen ook achter het net voor het voorzitterschap van het OCMW.

Het Antwerpse partijbestuur van Open VLD kwam zaterdag bijeen om de politieke toestand te bespreken. ‘In een sereen debat werd er uitgelegd wat er gebeurd was de voorbije dagen in het kader van de voorziene schepenwissels’, klinkt het in de mededeling. ‘Het partijbestuur stemde in met een ledencongres volgende week waarbij de wijziging van het bestuursakkoord zal worden voorgelegd.’