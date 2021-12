KV Kortrijk op de valreep voorbij OH Leuven, beide ploegen eindigen met tien

KV Kortrijk keek vrijwel meteen tegen een onmogelijke opdracht aan. Het moest meteen met tien verder, maar na ook een rode kaart van OH Leuven kregen de Kerels weer meer geloof. In de tweede helft maakten beide teams er een aangename pot voetbal van met tien tegen tien, maar het was Kortrijk dat Leuven met 2-1 versloeg. Selemani schonk KV met een prachtgoal de eerste competitiezege sinds 23 oktober.

Uitgerekend 42 seconden stond KVK met elf op het veld. Van een verrassende wending gesproken. Malinov was aan de zijlijn neergegaan, waarop scheidsrechter Vergoote naar het scherm werd geroepen. Palaversa had een bal weggetrapt en bij het uitzwaaien van zijn been had hij met zijn noppen de enkel van Malinov geraakt. Vergoote was onverbiddelijk, Kortrijk moest met zijn tienen verder. Een betwistbare beslissing, waarop Vergoote ferm op de korrel werd genomen door het Kortrijkse publiek.

Het zou het niveau niet ten goede komen. Gedurende het eerste halfuur viel er werkelijk geen enkele kans te noteren. Leuven profiteerde totaal niet van de man-meer-situatie, Kortrijk beperkte zich tot verdedigen. In de 39ste minuut namen VAR Laforge en ref Vergoote opnieuw de hoofdrol op. Sory Kaba en Gilles Dewaele gingen samen naar een bal toe, waarop Dewaele geraakt werd door Kaba. Het tweede wapenfeit van de wedstrijd was dus opnieuw een discutabele rode kaart, ditmaal voor Kaba. Mbayo toonde zich het meest bedrijvig en kon net voor de rust een mooie individuele actie niet besluiten.

Ditmaal kwam het de match wel ten goede, want met tien tegen tien kwam er weer wat ruimte op het veld. Het spel ging snel op en neer. Leuven stak de neus aan het venster met wat kansjes en bij Kortrijk had Badamosi een opportuniteit, maar hij was te onzelfzuchtig.

Sainsbury op wandel, Sekidika antwoordt

Het sein voor Trent Sainsbury om nog maar eens op wandel te gaan. In de eerste helft had hij het al eens gedaan, maar toen werd hij gestuit voordat hij kon schieten. Ditmaal kwamen Martens, Schrijvers en Malinov te laat, de Aussie profiteerde maximaal van de gegeven ruimte want zijn schuiver ging overhoeks binnen. Runarsson had geen verhaal.

Het antwoord van OHL liet niet lang op zich wachten. Chakla bracht voor, maar Özkacar kon zijn kopbal niet juist mikken. Brys besloot in te grijpen en Sekidika zijn eerste speelminuten van het seizoen te gunnen. Een gouden ingreep, want de Nigeriaan stond er nog maar pas op of hij scoorde meteen bij zijn eerste actie. Sekidika veinsde een schot om dan tussen Dewaele en Vandendriessche knap binnen te trappen. Van een binnenkomer gesproken.

Alles te herdoen dus. Waarop het voormalige Union-duo zijn duivels ontbond. De ingevallen Fixelles verstuurde van aan de middenlijn een prima cross naar Selemani, die Chakla met een knappe controle uitschakelde en dan onstopbaar uithaalde in de rechterbovenhoek. Wéér hij dus die Kortrijk de zege schenkt. De Comorees heeft bij KVK een voet in de helft van alle goals dit seizoen. Dankzij de eerste winst in anderhalve maand nestelt Kortrijk zich op de achtste plaats.