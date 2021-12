Dochter van eerste Amerikaan in de ruimte treedt in voetsporen van vader

De dochter van de eerste Amerikaan in de ruimte is zaterdag in de voetsporen van haar vader getreden. Samen met nog vijf ruimtetoeristen zat ze aan boord van een zowat tien minuten durende ruimtevlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse miljardair en Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Alan Shepard (1923-1998) werd op 5 mei 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte. Zijn vlucht duurde vijftien minuten en kwam 23 dagen na die van de Sovjet-Rus Joeri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Hij was ook een van de twaalf mensen die op de maan heeft gewandeld. De draagraket van Blue Origin is trouwens New Shepard gedoopt als eerbetuiging aan Alan Shepard.

Zestig jaar na die historische vlucht was het zaterdag de beurt aan dochter Laura Shepard Churchley om de ruimte in te gaan. De 74-jarige vrouw was voor de vlucht vanuit Texas uitgenodigd, samen met Michael Strahan, die het televisieprogramma ‘Good Morning America’ presenteert. Daarnaast waren er nog vier betalende ruimtereizigers: de zakenlieden Dylan Taylor en Evan Dick, en vader en zoon Lane en Cameron Bess. Hoeveel zij hebben betaald, heeft Blue Origin niet bekendgemaakt.

Het was de derde toeristische ruimtevlucht van het bedrijf, en de eerste aan de volledige capaciteit van zes inzittenden. Bij de vorige vluchten waren er vier passagiers. Oprichter Jeff Bezos woonde zelf de eerste toeristische vlucht van zijn bedrijf bij. Bij de tweede was onder meer William Shatner van de partij, de acteur die kapitein Kirk speelde in de reeks Star Trek.