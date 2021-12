Schip met brandende lading aangemeerd in Zweedse haven

Een schip dat dagenlang op zee voer met een gedeeltelijk in brand staande lading, is zaterdagochtend de haven van de Zweedse stad Göteborg binnengevaren. Dat heeft de Zweedse kustwacht gemeld. De Almirante Storni vervoert een lading hout die vorige week zaterdag om nog onbekende reden vlam vatte.

Het vaartuig werd begeleid door onder meer sleepboten, meldde een lokale radiozender. Het schip ligt nu aangemeerd aan de kade waar de brandweer het verdere bluswerk zal doen. Volgens de hulpdiensten zal de lading van het schip worden gehaald, zodat de brandhaard beter bereikt kan worden.

Volgens de kustwacht verliep alles volgens plan. ‘Maar op beelden van de politiehelikopter is te zien dat er nog altijd brand is in de lading. De opdracht nu is het vuur te blussen’, aldus het hoofd van de dienst, Mattias Heneborn.

Sinds het uitbreken van de brand waren verscheidene schepen onafgebroken met waterkanonnen in de weer om het vuur te blussen.

De 177 meter lange bulkcarrier was op weg naar Alexandrië in Egypte. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.