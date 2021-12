Topfavoriet Wout van Aert kent geen genade in Ethias Cross Essen

De Ethias Cross in Essen beloofde zaterdagmiddag niet de spannendste cross van dit veldritseizoen te worden. Wout van Aert startte als afgetekende favoriet - andere kleppers pasten voor deze cross met het vooruitzicht op de wereldbeker in Val di Sole op zondag - en maakte die favorietenrol ook helemaal waar.

De vraag op voorhand was eigenlijk niet wie de cross zou winnen, maar wel hoe lang Wout van Aert zich zaterdag in Essen gedeisd zou houden. Na zijn demonstratie in Boom afgelopen week, leek de Kempenaar enorm veel vertrouwen te hebben getankt. Van Aert besloot dan ook om er meteen de pees op te leggen.

Aanvankelijk kreeg Van Aert wel nog de Nederlander Pim Ronhaar met zich mee: samen voltooiden ze hun eerste ronde, met een tiental seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. In het begin van de tweede ronde leek er bij de Belgische kampioen wielrennen toch wat concentratieverlies te komen: met zijn pedaal bleef Van Aert even steken in een spandoek, waardoor Ronhaar eventjes kon profiteren. Met de nadruk op eventjes: na enkele seconden vond Van Aert zijn collega voorin terug.

‘Erop en erover’, dacht Van Aert: meteen duwde hij het gaspedaal nog wat extra in, waardoor de Nederlander moest passen. Met een voorsprong van 20 seconden op zijn Nederlandse concurrent kwam Van Aert een tweede keer over de meet.

Dat Van Aert niet meer zou bijgebeend worden, was duidelijk. Interessanter was de strijd om de podiumplaatsen: Thijs Aerts toonde op Van Aert na over de beste benen te beschikken en finishte comfortabel tweede (weliswaar op bijna twee minuten van Van Aert), Ronhaar eindigde uiteindelijk op de derde plaats.