Verstappen pakt polepositie in Grote Prijs van Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag de polepositie veroverd van de Grote Prijs Formule 1 van Abu Dhabi, de 22e en laatste WK-manche van het seizoen. De Nederlander start dus in de meest gunstige positie in de beslissende race voor de wereldtitel. Zijn Britse rivaal Lewis Hamilton (Mercedes) werd tweede in de kwalificaties.

Op het circuit van Yas Marina snelde Verstappen, die vorig jaar zegevierde in Abu Dhabi, naar een chrono van 1:12.109. Titelverdediger Hamilton was 371 duizendsten van een seconde trager.

Op de tweede rij van de startgrid verschijnen zondag de Brit Lando Norris (McLaren) en de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull).

Verstappen stapte na de kwalificaties met een grote grijns uit zijn Red Bull-bolide. ‘Een geweldig gevoel om hier de polepositie te pakken’, zei de 24-jarige Nederlander. ‘Ik ben ongelooflijk blij. Dit wilden we.’

Max Verstappen en Lewis Hamilton racen in Abu Dhabi om de wereldtitel. De Nederlander van Red Bull en de Brit van Mercedes hebben na 21 races evenveel punten (369,5). In het zeer onwaarschijnlijke geval dat beide rivalen geen punten weten te scoren in de slotrace pakt Verstappen de wereldtitel omdat hij dit seizoen meer overwinningen heeft geboekt. Verstappen won negen races, Hamilton acht. De Brit zegevierde afgelopen zondag in Saudi-Arabië wel voor de derde keer op rij.

Max Verstappen Foto: AFP

Als Verstappen in Abu Dhabi voor Hamilton eindigt, wordt hij de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Hamilton kan voor de achtste keer de wereldtitel veroveren en zou daarmee in zijn eentje recordhouder zijn. Nu deelt hij met zeven titels het record met de Duitser Michael Schumacher.

‘Ik ging dit gevecht om de pole heel relaxed in’, zei Verstappen nog na afloop van de kwalificaties. ‘Ik doe altijd mijn best en het team geef mij altijd de best mogelijke auto. Ik kijk uit naar de race van zondag. We gaan proberen op ons best te presteren en dan zien we wel waar het eindigt.’

De strijd om het wereldkampioenschap bij de constructeurs wordt ook in Abu Dhabi beslist. Mercedes telt 28 punten voorsprong op Red Bull.

De Grote Prijs is zondag om 14u voorzien.