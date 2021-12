Junior Zoe Bäckstedt ‘loopt’ naar eerste zege in Essen

De 17-jarige Zoe Bäckstedt heeft de vrouwenwedstrijd in Essen gewonnen. De Europese kampioene bij de juniores liep en reed op een superlastig parcours met de vingers in de neus weg van de schaarse concurrentie. Laura Verdonschot finishte tweede, Anna Kay mocht mee op het laagste podiumtrapje.

Zoe Bäckstedt is een supertalent. Wereldkampioene op de weg, Europees kampioene in het veld, dochter van een Zweedse vader Magnus die ooit Parijs-Roubaix won en een Welshe moeder. Vandaar het Britse paspoort.

De kopstart was alleszins voor Bäckstedt die tijdens de eerste ronde heel even Anna Kay voor zich moest dulden maar al na de eerste loopzone resoluut naar de kop liep. De tegenstand zou de renster van Acrog Balen nooit nog terugzien. Bij de staat van het parcours mochten wel vragen worden gesteld. Bijna de helft van de ronde moest er gelopen worden, dit was van het goede te veel.

Gelukkig was er nog een enigszins spannende strijd om de tweede plaats tussen Anna Kay, nog een Britse, en Laura Verdonschot. Iets voorbij half koers slaagde Verdonschot er dan toch in een kloofje te slaan, een hoopgevende prestatie voor de Limburgse. Maar op Zoe Bäckstedt stond geen maat, goed voor de eerste maar zeker niet de laatste overwinning voor de 17-jarige.