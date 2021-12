Brit aangevallen door otters in Singapore: ‘Ik dacht dat ik ging sterven’

Een Britse man die een ochtendwandeling maakte in een park in Singapore is aangevallen door otters.

De zestiger Graham Spencer ging op 30 november in de botanische tuinen wandelen toen zo’n twintig wilde otters hem aanvielen.

‘Het duurde in totaal zo’n tien of twaalf seconden’, vertelt hij aan persagentschap Reuters. ‘Ik kon niet bewegen. Ik dacht dat ik ging sterven. Als ze in mijn gezicht of nek bijten, ben ik dood.’

Dankzij een vriend die te hulp schoot, kon Spencer ontsnappen. Hij had zo’n 26 verwondingen opgelopen aan zijn billen, benen en vingers.

Dat otters mensen aanvallen, is volgens dierenwelzijnsorganisaties uitzonderlijk, tenzij ze zich bedreigd voelen. Spencer vermoedt dat een jogger die eerder passeerde op een van de dieren had getrapt en dat ze daarom zijn doorgedraaid.

De Brit hoopt dat de autoriteiten maatregelen nemen, zoals meer verlichting op de wandelpaden. ‘Ik weeg meer dan 90 kilo en ik kwam niet recht zonder de hulp van mijn vriend. Als de otters een meisje of een kind hadden aangevallen, zouden ze dat zeker niet overleefd hebben.’

In de botanische tuin staan al waarschuwingsborden die aangeven hoe bezoekers moeten omgaan met de otters.