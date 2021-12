Bijna zestien procent van voertuigen reed te snel tijdens de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond de 25e editie plaats van de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen. Op een honderdtal locaties werden controles gehouden door ruim 200 politieagenten. In totaal werden 761 inbreuken vastgesteld op snelheid, alcohol en drugs. Bijna 16 procent reed te snel.

Het aantal gecontroleerde voertuigen en bestuurders lag dit jaar een stuk lager dan in de vorige edities, door onder meer de coronamaatregelen, het slechte weer en de sluiting van het nachtleven. In 2020 jaar kon de verkeersveilige nacht zelfs helemaal niet doorgaan.

Van de dit jaar op alcohol gecontroleerde bestuurders blies 4,8 procent positief, voor drugs werd bij 6,1 procent van de gecontroleerde personen een speekseltest afgenomen.

Opvallend is wel het grote aantal snelheidsovertredingen, ondanks de zeer slechte weersomstandigheden. Van de 4.323 gecontroleerde bestuurders reeds maar liefst 15,8 procent te snel. ‘Door de grote regenval was het zicht op de weg vaak beperkt, en water op het wegdek zorgde ook voor watergladheid’, zei provinciegouverneur Carina Van Cauter. ‘Het is onverantwoord dat er alsnog zoveel mensen te snel rijden. Maar het is jammer genoeg een algemene tendens die tijdens corona nog versterkt werd.’

Drugs

De gouverneur benadrukt het belang van verdere controles op alcohol én drugs. Tijdens de eerste zes maanden van 2021 werden in Oost-Vlaanderen al 50 procent meer drugsinbreuken vastgesteld dan in diezelfde periode in 2020. ‘We zien in de statistieken dat het aantal drugsinbreuken in het verkeer stijgt’, zei Van Cauter nog. ‘Doorheen de jaren is er een sterke maatschappelijke bewustwording gegroeid omtrent de gevaren van alcohol in het verkeer. Het is belangrijk dat deze bewustwording ook rond drugs versterkt wordt. Daarom hebben we in Oost-Vlaanderen van deze verkeersveilige nacht gebruikgemaakt om naast alcohol ook drugs onder de aandacht te brengen.’

Dat onderschrijft ook de minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks. In 2019 waren er 889 ongevallen te wijten aan het gebruik van drugs achter het stuur en ondanks de coronamaatregelen steeg dat in 2020 verder naar 913 ongevallen. De pakkans voor bestuurders die onder invloed rijden moet naar omhoog. We gaan het huidige raamcontract om drugstesten te bestellen vernieuwen en een veelvoud aan drugstesten ter beschikking stellen van de politiezones. Concreet gaan we van 36.000 beschikbare testen in 2020, naar 50.000 in 2021 en 100.000 in 2022. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van de werkelijke omvang van drugsgebruik in het verkeer.’