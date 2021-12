Britse ‘beeldenstormers’ krijgen steun van Banksy

Kunstenaar Banksy heeft een T-shirt ontworpen om de vier Britten te helpen die volgende week terechtstaan voor het neerhalen van een beeld van een slavenhandelaar in Bristol.

Het beeld van Edward Colston werd op 7 juni 2020 neergehaald en in het water gegooid door demonstranten tijdens een protest tegen racisme in de Engelse stad. De protesten leidden tot een discussie over controversiële standbeelden. Het beeld van Colston is niet teruggeplaatst, maar naar een museum gegaan voor een expositie rond ‘Black Lives Matter’.

Op het T-shirt van Banksy is een lege sokkel te zien met touwen en wat brokstukken van het omvergetrokken standbeeld.

Banksy zegt dat alle opbrengsten van de verkoop, 25 pond per stuk (omgerekend ruim 29 euro), naar de beklaagden gaan. ‘Zodat ze een biertje kunnen drinken’, schreef hij op Instagram. De vier, tussen 21 en 36 jaar oud, worden beschuldigd van vandalisme. Ze pleiten onschuldig.

De shirts zijn te koop in een vijftal kledingwinkels in Bristol, de thuisstad van Banksy. Zaterdag hebben zich al lange rijen gevormd van duizenden geïnteresseerde kopers, bericht The Independent.

Colston maakte zijn fortuin in de 17de eeuw als slavenhandelaar. Voor het beeld in het water terecht kwam, hadden 10.000 mensen al een petitie getekend die de lokale overheid vroeg om het beeld te verwijderen uit de publieke ruimte.