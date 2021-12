Zondag vindt in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, de apotheose plaats van het Formule 1-seizoen. Daar nemen Max Verstappen en Lewis Hamilton het tegen elkaar op in de laatste race om de wereldtitel. Dat de twee op gespannen voet met elkaar leven, is al langer geweten. Maar voor de Britse gezondheidsdienst NHS duiken ze nu toch samen op in een nieuwe reclamecampagne.