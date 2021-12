CD&V wil registratierechten op eerste woning afschaffen en pensioen op 62 mogelijk maken

De CD&V-basis heeft tijdens een digitaal congres een hele reeks voorstellen goedgekeurd, die de inhoudelijke vernieuwing van de partij vorm moeten geven.

Door de vierde coronagolf moest het fysieke congres worden afgelast en werd te elfder ure gekozen voor een digitaal alternatief. Daar werden 143 voorstellen uit de doeken gedaan, die tot stand kwamen in werkgroepen met de basis.

Een daarvan is de vrije keuze om met pensioen te gaan tussen 62 en 67 jaar, weliswaar met een bonus malus-systeem. Nochtans keurde CD&V in de federale regering de pensioenleeftijd op 67 mee goed.

‘Het is inderdaad een opmerkelijke stelling, maar ze is wel met een hoog percentage goedgekeurd’, zegt Coens na afloop van het congres. ‘Dit gaat niet in tegen de beslissing van de federale regering. 67 jaar blijft overeind voor een volledig pensioen, maar veel mensen ondervinden moeilijkheden aan het einde van hun loopbaan, dat leeft blijkbaar heel sterk bij onze leden.’

Daarnaast wil de partij ook de registratierechten voor een eerste woning afschaffen en de index behouden.

Een ander voorstel zet de communautaire lijn van de partij weer op scherp en stelt voor om bij de volgende staatshervorming te kijken ‘wat we nog samen willen doen’. Het zwaartepunt komt zo veel meer bij Vlaanderen en de lokale besturen te liggen. ‘We willen er een positief verhaal van maken’, aldus Coens. ‘In plaats van altijd maar te kijken wat we gaan splitsen, bekijken hoe we samen het land kunnen opbouwen van onderuit.’

Andere voorstellen die het zaterdag haalden: een aanpassing van de wet op de kernuitstap om nieuwe nucleaire technologieën een kans te geven, de mogelijkheid om geboorteverlof over te dragen naar de grootouders en een verkleining van de kieskringen.

Artikel 1

De leden keurden met 88 procent ook een aanpassing aan artikel 1 van de partijstatuten goed. Bij een vorig congres haalde de voorzitter geen tweederdemeerderheid voor de aanpassing van het artikel, dat nu ‘voor ons telt elke mens’ luidt. Coens wilde dat aanpassen naar ‘CD&V gelooft in wat mensen kunnen’. De afgelopen maanden werd dat bijgeschaafd naar: ‘CD&V is een Vlaamse christendemocratische partij. Voor ons telt elke mens. We geloven in wat elke mens kan, wat mensen samen kunnen en wat mensen kunnen betekenen voor elkaar’.

Het CD&V-congres moet de partij én de vernieuwingsoperatie van voorzitter Joachim Coens nieuw leven inblazen, maar verschillende factoren maakten het op voorhand al een feest in mineur. In een recente peiling haalde CD&V nog 10,7 procent. In het voorjaar hoopt CD&V alsnog een echt congres te kunnen samenroepen, waar dan de rebranding van de partij wordt voorgesteld. Of er dan ook een nieuwe naam komt, vindt Coens zaterdag ‘niet aan de orde’.