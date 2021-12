Hevige regenval zet straten blank in West-Vlaanderen: ‘Lang geleden dat we zo veel regen hebben gekregen’

Er viel de afgelopen dagen heel wat regen. En dat leidde her en der tot wateroverlast in het noorden van West-Vlaanderen. Vooral in Beernem en Damme stonden verschillende straten helemaal blank. De hulpdiensten konden vermijden dat het water in huizen liep. ‘Zoveel regen hebben we de voorbije jaren nog niet meegemaakt’, zegt Jos Sypré (CD&V), burgemeester van Beernem.

Zaterdagochtend kreeg het noorden van West-Vlaanderen de zon opnieuw te zien. Maar vrijdag bleef het de hele avond en nacht regenen. Op sommige plekken viel er 46 liter water per vierkante meter. En dat veroorzaakte problemen in de regio.

Foto: tlg

Vooral in Beernem bleek het water moeilijk weg te geraken en liepen heel wat straten onder water. Burgemeester Jos Sypré heeft er een slapeloze nacht op zitten. Hij liep zowat de hele nacht in zijn gemeente rond. ‘Het was op een bepaald moment toch behoorlijk kritiek’, zegt hij. ‘Vooral in de Sijselestraat en de Nieuwenhovestraat in deelgemeente Oedelem bedreigde het water enkele huizen. We hebben snel zandzakjes aangevoerd en zo kon erger vermeden worden. Een tweetal kelders kreeg wel wat water binnen, maar de schade bleef ook daar gelukkig beperkt.’

Foto: tlg

Het waren vooral de straten die blanke kwamen te staan. De brandweer en de technische dienst waren uren in de weer om water af te voeren en weg te pompen. Dat lukte op heel wat plekken. Maar de Scherpestraat, de rotonde in Beernem, de Hoornstraat en de Zuiddammestraat bleven ook zaterdagmorgen afgesloten voor het verkeer. Daar stond het water namelijk te hoog om wagens en fietsers door te laten. ‘Daarom beslisten we preventief om die volledig dicht te doen. Hopelijk trekt het water daar snel weg nu het weer droog is’, aldus de burgemeester. ‘De brandweer loste de technische dienst om 3 uur vannacht af om het water bij de rotonde weg te pompen.’

De burgemeester stelt dat de gemeente het onweer verwachtte, maar toch verrast werd door de hoeveelheid. ‘We hadden preventief beken laten reinigen en duikers nagekeken. Maar het was echt extreem. De riolen konden het water niet meer slikken en daardoor kwamen de straten blank te staan. Ik moet wel alle hulpdiensten en onze technische dienst bedanken. Zij hebben schitterend werk geleverd. Volgende week zitten we trouwens nog eens samen om alles te evalueren en te bekijken hoe we eventueel nóg sneller zouden kunnen schakelen in de toekomst.’

Beernem was uiteindelijk niet de enige gemeente die last had van de hevige regenval. Ook in Damme kwamen heel wat landelijke wegen onder water te staan. Daar waarschuwde de stad haar inwoners via sociale media. Ze roepen vooral op om er voorzichtig te rijden. Al is het wellicht ook aangeraden om de ondergelopen straten zo veel mogelijk te mijden.