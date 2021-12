De Croo en Vandenbroucke zien kerstversoepelingen niet zitten

Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn niet geneigd om voor de feestdagen nog versoepelingen door te voeren.

De federale regering en de deelstaten komen op 22 december, vlak voor kerst, nog eens samen om de coronapandemie te evalueren. Vlaams minister-president Jan Jambon zal ervoor pleiten om de beperkingen in de cultuur- en evenementensector weer op te heffen, Horeca Vlaanderen wil het sluitingsuur van 23 uur op kerst- en oudejaarsavond dan weer verlaten en wordt daarin gesteund door Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

Vandenbroucke (Vooruit) liet in de Kamercommissie Gezondheid weinig ruimte voor interpretatie. ‘Wie denkt dat het volgende Overlegcomité over versoepelingen gaat, is fout’, zei hij.

Vandenbroucke wil er de epidemiologische situatie en de nieuwe omikronvariant bespreken. Mogelijk komt de coronabarometer en een vaccinatieverplichting ook ter sprake. De vicepremier gaf ook nog aan dat bekeken wordt of de intervallen tussen de tweede en de derde prik van de verschillende vaccins kan worden ingekort.

‘Dat wordt dus een zware agenda, we zullen niet veel tijd hebben om versoepelingen te bespreken’, aldus Vandenbroucke.

Stabiliteit

Eerder pleitte premier Alexander De Croo (Open VLD) ook al voor ‘stabiliteit’ op het volgende Overlegcomité. ‘Dat dient om de evolutie te bekijken die eerder positief is. De set van maatregelen nu is evenwichtig en heeft impact’, klonk het vrijdagmiddag op een persconferentie over de coronasteunmaatregelen van de federale regering.

De situatie in de zorg onder controle houden, is voor De Croo prioritair. ‘Ik wil vragen om niet onmiddellijk weer de discussie rond versoepelingen te voeren’, zei hij in VTM Nieuws. ‘Nog maar één week geleden zijn de maatregelen ingevoerd.’

Vandenbroucke pleit in elk geval ook voor de invoer van een beheersstrategie. ‘De cascade van beslissingen leidt meer tot verwarring dan iets anders. De maatregelen van de voorbije maand hebben impact, maar men vraagt meer voorspelbaarheid.’