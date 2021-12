Zware straffen voor dodelijke brand in Braziliaanse discotheek

Het gerecht in Brazilië heeft celstraffen van 18 tot 22 jaar uitgesproken voor de brand in een discotheek waarbij 242 mensen omkwamen.

Het gaat om twee zakenmannen en twee leden van de muziekgroep die aan het optreden was toen de brand uitbrak in de discotheek Kiss in de stad Santa Maria. De vier werden veroordeeld voor doodslag op de 242 slachtoffers en poging tot doodslag op 636 gewonden.

De brand was uitgebroken op 27 januari 2013 tijdens een feest. Dat gebeurde nadat een bandlid vuurwerk had afgestoken. Het plafond stond al snel in lichterlaaie. Vele aanwezige jongeren raakten dodelijk verbrand, werden vertrappeld of stierven door het inhaleren van giftige rook.

Een banner met de 242 slachtoffers. Foto: AFP

Hoewel ze over een geluidsinstallatie beschikten, maakten de twee muzikanten zich uit de voeten zonder het jonge publiek te waarschuwen.

Het onderzoek wees voorts uit dat de brandblussers niet werkten, dat de signalisatie gebrekkig was en dat er slechts twee deuren beschikbaar waren voor de evacuatie van het publiek.