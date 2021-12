Geleidelijk overal droog met af en toe opklaringen

Zaterdag wordt het geleidelijk aan overal droog met vooral over het westen en centrum af en toe opklaringen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Ardennen en 7 graden aan zee, zo meldt het KMI.

Zaterdagavond wordt het opnieuw zwaarbewolkt, maar in eerste instantie blijft het overwegend droog. Later bereikt een regenzone ons land vanaf het westen. In de loop van de nacht regent het licht tot matig in het centrum, en tijdens de tweede helft van de nacht regent het ook in het oosten al kan de eerste neerslag als smeltende sneeuw vallen.

Zondag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van lichte regen of motregen. Het wordt zachter met maxima van 4 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het westen. Er waait een meestal matige zuidwestelijke wind.

Maandag blijft het zo goed als droog, maar overwegend bewolkt. De maxima schommelen rond 10 graden in het centrum. Dinsdag kan er hier en daar een spatje regen vallen en overheerst de bewolking, al zijn enkele schaarse opklaringen. De maxima schommelen rond 8 graden in het centrum.

Ook woensdag is een spatje regen of wat motregen mogelijk. De lage bewolking blijft overheersen met hier en daar een opklaring, de meeste kans daartoe over het noorden. Het wordt zo’n 10 à 11 graden in het centrum van het land. Donderdag blijft het droog en wordt het rustig met vaak veel bewolking maar in de loop van de dag mogelijk enkele opklaringen. Het wordt zo’n 8 graden. Ook vrijdag blijft het droog en rustig met wolkenvelden en opklaringen. De maxima komen dan uit bij zo’n 7 à 8 graden in het centrum van het land.