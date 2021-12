Ook aantal overlijdens daalt nu licht

Het aantal overlijdens als gevolg van een coronabesmetting is licht gedaald, zo blijkt zaterdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft het de goede kant opgaan.

Van 4 tot en met 10 december werden dagelijks gemiddeld 282,3 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen nu 3.364 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt wel nog steeds: met 4 procent tot 837.

Dat de vierde golf de piek heeft bereikt, lijken nu ook de cijfers over de overlijdens te bevestigen. Van 1 tot 7 december stierven gemiddeld 47,3 mensen per dag, een daling met 1 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.504 mensen het leven na een besmetting.

Het gemiddelde aantal bevestigde coronagevallen daalde in de week van 1 tot 7 december met 14 procent tegenover de voorgaande week, tot 15.344 per dag. Het gemiddeld aantal afgenomen tests verminderde eveneens, tot iets meer dan 103.000.

Het reproductiegetal is ten opzichte van de voorgaande week gedaald tot 0,94. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.