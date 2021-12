Zelfs een horrorcrash drie jaar geleden heeft slalomspecialist Armand Marchant niet afgestopt. En ook een zware ­knieblessure heeft de joie de vivre bij reuzenslalomspecialist Sam Maes niet aangetast. Dit weekend beginnen ­Belgiës topskiërs in Val d’Isère aan hun olympische seizoen.

Sam Maes: ‘Nog nooit zo sterk en zo fit’

Flashback. Oktober 2020. In het openingsweekend in het Oostenrijkse Sölden eindigde Maes op een fraaie 18de plaats. In de tweede run moest hij amper één Oostenrijker ...