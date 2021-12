Uber mag weer taxiritten aanbieden in Brussel

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een overgangsregeling goedgekeurd waardoor Uber-chauffeurs vanaf dit weekend opnieuw taxiritten ­mogen aanbieden in de hoofdstad.

Uber had eind november zijn platform afgesloten in Brussel, als reactie op een arrest van het hof van beroep. Dat had geoordeeld dat de ruim 2.000 Uber-chauffeurs in de hoofdstad de bestaande ­Brusselse taxiwetgeving over­traden. De rechter legde Uber dwangsommen op.

Nu mogen de Uber-chauffeurs dus weer achter het stuur zitten, tenminste als ze aan een rist voorwaarden voldoen. Zo mogen alleen de chauffeurs die ten laatste begin dit jaar een vergunning aanvroegen weer aan de slag. Zij mogen alleen ritten uitvoeren die vooraf via het platform werden besteld. ­Onderweg klanten oppikken, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. De chauffeurs moeten ook kunnen bewijzen dat ze gemiddeld 20 uur per week als chauffeur werken, en dat dat dus hun hoofdberoep is.

Tot 22 juli

De tijdelijke oplossing geldt tot 22?juli. De hoop is dat tegen dan het definitieve taxiplan van het Brusselse Gewest, dat een permanent wettelijk kader moet creëren, van kracht is. Eind november gaf de Brusselse regering daarvoor al groen licht. Uber verwelkomde de overgangsregeling.