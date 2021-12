RWDM-Westerlo uitgesteld door sneeuw, in Charleroi kan wel gespeeld worden

Het winterse weer van vrijdagavond heeft ook zijn effect op het voetbal in eerste en tweede klasse. De topper in 1B tussen RWDM en Westerlo, die om 20 uur afgetrapt had moeten worden, is afgelast omdat het veld door de sneeuwval onbespeelbaar is. De partij in 1A tussen Charleroi en Oostende kan wel plaatsvinden.

De competitiewedstrijd van vrijdagavond in 1B tussen RWDM en Westerlo gaat niet door. Dat maakt de Brusselse thuisploeg zelf bekend via Twitter en wordt bevestigd door de Pro League.

Door de hevige sneeuwval in Sint-Jans-Molenbeek is het veld van het Edmond Machtensstadion onbespeelbaar geworden. De wedstrijdleiding oordeelde dat de wedstrijd niet in normale omstandigheden afgewerkt kan worden. Daarom werd vlak voor de aftrap beslist de partij uit te stellen.

Wanneer de wedstrijd van de vijftiende speeldag in 1B ingehaald zal worden, moet nog blijken. De inhaaldatum zal worden vast gelegd door de kalendermanager, in samenspraak met de clubs, de rechtenhouder en de politiediensten.

Ook de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Oostende in 1A, gepland voor 20.45 uur, stond even op de helling. Bij een eerste inspectie van het veld in het Stade du Pays gaf de wedstrijdleiding alvast geen goedkeuring, maar een kwartier voor aftrap werd dan toch nog groen licht gegeven voor de partij.

Foto: Isosport